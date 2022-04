Príjmy Novartisu vzrástli vďaka Sandozu a Entrestu

Zürich 26. apríla (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis zaznamenal v 1. kvartáli 2022 nárast zisku. Prispelo k tomu zotavenie divízie generických liekov Sandoz a prudký nárast odbytu produktu Entresto na liečbu srdcového zlyhania.



Spoločnosť Novartis v utorok uviedla, že jej základný prevádzkový zisk sa za tri mesiace do konca marca 2022 zvýšil o 3 % na 4,08 miliardy USD (3,80 miliardy eur). Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, však očakávali ešte vyšší zisk, a to 4,13 miliardy USD, ale rast predaja niektorých liekov vrátane liekov na artritídu a psoriázu zaostal za odhadmi.



Tržby z predaja Entresta v sledovanom období strmo stúpli, o 42 % na 1,1 miliardy USD. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahnu 1 miliardu USD.



Hlavný prevádzkový príjem spoločnosti Sandoz, ktorá je výrobcom lacných generických liekov, sa v uplynulom štvrťroku zvýšil o 21 % na 538 miliónov USD vďaka oživeniu predaja liekov proti prechladnutiu.



Švajčiarsky výrobca liekov zopakoval, že najneskôr do konca roka poskytne aktuálne informácie o svojej strategickej revízii spoločnosti Sandoz, ktorú môže ponúknuť na predaj.



Novartis získal vlani v decembri 20,7 miliardy USD z predaja svojho 33-percentného podielu v Roche naspäť švajčiarskemu rivalovi.



Napriek plánom na odkúpenie akcií v hodnote až 15 miliárd USD Novartis v utorok povedal, že si ponechá financie na nákup firiem a technológií.



Novartis predstavil v apríli plány na zjednodušenú štruktúru, ktorá integruje jej farmaceutické a onkologické jednotky s cieľom dosiahnuť úspory vo výške najmenej 1 miliardy USD do roku 2024.



Generálny riaditeľ Vas Narasimhan v utorok uviedol, že to ovplyvní pracovné miesta rádovo v „jednociferných tisíckach“, pričom bude o tom rokovať so zamestnaneckými radami.



(1 EUR = 1,0746 USD)