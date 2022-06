Príjmy NSK sú vyššie ako vlani, kraju však rapídne stúpajú aj výdavky

Nitra 28. júna (TASR) - Rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa zatiaľ darí napĺňať bez väčších problémov a jeho príjmy sa vyvíjajú podľa očakávania. Uviedol to predseda NSK Milan Belica, podľa ktorého sa darí držať hospodárenie samosprávy v tých intenciách, aké boli určené pri schvaľovaní tohtoročného rozpočtu.



Najväčšie príjmy má kraj z daňových výnosov. V priebehu prvých troch mesiacov roku 2022 dosiahli sumu takmer 41,8 milióna eur. Ako uviedol Úrad NSK, v prvom kvartáli bol výber daňových príjmov v každom mesiaci vyšší ako v roku 2021. "Napríklad za marec boli daňové príjmy v roku 2022 vyššie o 1.990.000 eur ako vlani," uviedol NSK.



Belica však upozornil, že súčasne s rastom príjmov sa samosprávam rapídne zvyšujú aj výdavky. Ekonomiku NSK v súčasnosti ohrozujú predovšetkým vysoké ceny energií. Kraj preto musel už vo februári zvýšiť o jeden milión eur výdavky určené na zabezpečenie dodávok energií pre budovy, ktoré má v správe. Predseda NSK očakáva, že v priebehu roka bude musieť kraj vyčleniť na energie ďalšie peniaze.



Podľa Belicu sa však aj napriek tomu stále darí udržiavať hospodárenie kraja bez väčších ťažkostí. "Zatiaľ nevidíme problém s rozpočtom ani v druhom kvartáli. Ťažkosti nám robí skôr zdĺhavé schvaľovanie projektov, ktoré sú financované z fondov Európskej únie (EÚ). Sme pri tom odkázaní na orgány, ktoré sú mimo nás. Ten proces je veľmi zdĺhavý a odkladá dôležité rozhodnutia. To je podľa môjho názoru chyba, pretože sa môže stať, že prídeme o peniaze z EÚ, ktoré sme už mali isté," skonštatoval.



Zdĺhavé schvaľovanie projektov navyše podľa predsedu NSK spôsobuje aj ich predraženie. "Hlavne zvýšené ceny energií sa budú premietať do kalkulačných vzorcov jednotlivých projektov a budú ich jednoznačne zvyšovať. Preto už teraz upozorňujem pracovníkov Úradu NSK, aby premýšľali nad každým krokom, ktorý kraj urobí. Jednoducho, aby sa každý 'groš' pred vydaním obracal na jednu aj druhú stranu," dodal Belica.