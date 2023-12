Príjmy rezortu hospodárstva sa znížia na 150,8 milióna eur

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) – Príjmy aj výdavky v kapitole Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa v budúcom roku výrazne znížia. Príjmy by mali dosiahnuť výšku 150,8 milióna eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku vo výške 402,1 milióna eur takmer dvojtretinový pokles a výdavky sa majú znížiť na 412,4 milióna eur z tohoročných očakávaných 3,461 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok na svojom výjazdovom rokovaní schválila vláda SR.



Príjmy rezortu hospodárstva sa znížia v dôsledku poklesu transferov z eurofondov na 72,1 milióna eur z predpokladaných 321,3 milióna eur v tomto roku. V ďalších dvoch rokoch by mali granty a transfery z prostriedkov EÚ postupne rásť na 231,5 milióna eur v roku 2025 a 379,8 milióna eur v roku 2026.



Vo výdavkovej časti rozpočtu rezortu sa majú okrem iného znížiť bežné transfery na 86,5 milióna eur z očakávanej výšky 1,246 miliardy eur v tomto roku. Schválený rozpočet na rok 2023 pôvodne predpokladal transfery vo výške 109,1 milióna eur. 0 636 miliónov eur na rozpočtovaných 128,5 milióna eur klesnú aj výdavky platené z eurofondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.



Naopak, vzrásť by mali v kapitole MH výdavky z plánu obnovy na 103,5 milióna eur oproti očakávanej skutočnosti v roku 2023 vo výške 17,7 milióna eur.



V kapitole Ministerstva hospodárstva SR sú výdavky určené okrem iného na podporu ďalších investičných projektov vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, kde je na rok 2024 rozpočtovaná suma 19,3 milióna eur. V týchto výdavkoch je zohľadnená aj nová investičná pomoc pre spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia. V rámci spoločnosti MH Invest, ktorá sa venuje najmä príprave územia pre nové investície v oblasti priemyselnej výroby, boli na rok 2024 zohľadnené dodatočné výdavky v sume 50,1 milióna eur. Tieto výdavky majú byť určené na prípravu nových priemyselných parkov (PP Rimavská Sobota, PP Sabinov, PP Záborské a ďalšie).



Výdavky v oblasti ekonomiky smerujú tiež do podpory uhoľného baníctva v nadväznosti na schválenú štátnu pomoc, respektíve "Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra", kde sa na roky 2024 až 2026 rozpočtuje celková suma 38,4 milióna eur. V rámci kapitoly MH SR boli na roky 2024 až 2026 zohľadnené tiež výdavky v celkovej sume 11,3 milióna eur, určené na zabezpečenie oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2025 Osaka.