Príjmy rezortu práce klesnú o 2,57 milióna eur, výdavky o pol miliardy

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) - Príjmy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR by mali v roku 2024 dosiahnuť 77,72 milióna eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku o 2,57 milióna eur menej. Výdavky sa majú znížiť na 4,488 miliardy eur z tohtoročných očakávaných 5,026 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.



Príjmy sa znížia pre nižšie transfery z eurofondov. Tie budú vo výške 60,11 milióna eur oproti očakávaným 311 miliónom eur v tomto roku. V nasledujúcich dvoch rokoch však vláda očakáva nárast prostriedkov z Európskej únie (EÚ), a to v roku 2025 vo výške 263,90 milióna eur a v roku 2026 by mal rezort práce prostredníctvom európskych prostriedkov do príjmov dostať 282,26 milióna eur.



Zároveň sa majú aj vo výdavkovej časti okrem iného znížiť financie na prostriedky EÚ, a to z 579,51 milióna eur na 72,65 milióna eur.