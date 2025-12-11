< sekcia Ekonomika
Príjmy Ruska z exportu ropy a produktov klesli
Dôvodom je kombinácia slabšieho vývozu a nižších cien ropy.
Autor TASR
Moskva 11. decembra (TASR) - Príjmy Ruska z vývozu ropy a ropných produktov pokračovali v novembri v poklese, pričom celková hodnota príjmov dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine. Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Dôvodom je kombinácia slabšieho vývozu a nižších cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy portálu Global Banking and Finance Review.
IEA uviedla, že príjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktov dosiahli v novembri 10,97 miliardy USD (9,43 miliardy eur). V novembri minulého roka boli o 3,59 miliardy USD vyššie. Čo sa týka samotného objemu vývozu, ten sa znížil zhruba o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 6,9 milióna barelov/deň, keďže viacerí kupci pre obavy zo sprísnených sankcií voči Rusku obmedzili dovoz.
Výsledkom bol pokles ceny ropy Urals. Klesla o 8,20 USD na 43,52 USD za barel, čím zredukovala príjmy Moskvy z vývozu ropy za november na najnižšiu úroveň od februára 2022, v ktorom Rusko zaútočilo na Ukrajinu.
V nemalej miere objem príjmov obmedzili aj ukrajinské dronové útoky na ruskú ropnú infraštruktúru a plavidlá tieňovej flotily. „V dôsledku toho ruský export cez Čierne more klesol v novembri o 42 %,“ dodala IEA.
Organizácia zároveň uviedla, že v novembri klesla aj ruská produkcia ropy. Znížila sa na 9,03 milióna barelov denne z 9,24 milióna barelov/deň v októbri. Produkcia tak bola zhruba 500.000 barelov denne pod úrovňou kvóty, ktorú ropné zoskupenie OPEC+ stanovilo pre Rusko na mesiac november.
(1 EUR = 1,1634 USD)
