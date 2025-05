Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesli o viac než desatinu

Moskva 7. mája (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesli minulý mesiac o viac než desatinu. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo financií, ktoré ako dôvod uviedlo prudký pokles cien ropy. Na druhej strane, príjmy boli vyššie, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo financií zverejnilo, že v apríli dosiahli príjmy z predaja ropy a plynu 1,09 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 13,49 miliardy USD (11,91 miliardy eur). V porovnaní s aprílom minulého roka tak klesli o 12 %. Oproti marcu sa však mierne zvýšili, keď v marci dosiahli 1,08 bilióna rubľov. Navyše, analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že tržby z predaja surovín klesnú až na 0,96 bilióna rubľov.



Za štyri mesiace tohto roka dosiahli ruské príjmy z predaja ropy a plynu 3,73 bilióna rubľov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 to predstavuje pokles o 10,3 %. Ropa a plyn sú pritom pre ruský rozpočet kľúčové položky. Za ostatné desaťročie sa na celkových rozpočtových príjmoch krajiny podieľali tretinou až polovicou.



Dlhotrvajúci pokles cien ropy pod úroveň plánovanú v ruskom rozpočte skomplikuje Moskve financovanie jej vojenského ťaženia na Ukrajine. Avšak zvýšenie daní a zoškrtanie výdavkov dokáže v krátkodobom horizonte zmierniť dôsledky poklesu cien komodity.



Ruské ministerstvo financií pôvodne počítalo s tým, že z predaja ropy a plynu získa štátny rozpočet tento rok 10,94 bilióna rubľov. Minulý mesiac však svoj odhad revidovalo smerom nadol, pričom najnovšie počíta s tým, že z predaja komodít získa Rusko do rozpočtu 8,32 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,1325 USD)