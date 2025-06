Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesli v máji o viac než tretinu

Moskva 4. júna (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesli v máji medziročne o viac než tretinu. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje ruského ministerstva financií. Príjmy zredukovali čiastočne sankcie západných štátov a čiastočne nižšie ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov ministerstva dosiahli príjmy Ruska z predaja ropy a plynu minulý mesiac 512,7 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 6,55 miliardy USD (5,75 miliardy eur). Oproti máju minulého roka sa tak znížili o 35 %. Za päť mesiacov tohto roka dosiahli 4,24 bilióna rubľov a medziročne tak klesli o 14,4 %.



Zdroje oboznámené s informáciami z rokovaní štátov ropného zoskupenia OPEC+ uviedli, že Rusko nesúhlasilo s ďalším zvýšením produkcie. Príjmy z ropy a plynu sú totiž pre krajinu kľúčové, keďže sa na celkových príjmoch ruského rozpočtu za posledných 10 rokov podieľali minimálne štvrtinou a maximálne polovicou.



Príjmy z predaja ropy a plynu klesli aj v porovnaní s aprílom, a to ešte výraznejšie. Pokles dosiahol 53 %. Okrem nižších cien ropy ich ovplyvnilo aj posilnenie kurzu rubľa oproti doláru.



Ruské ministerstvo financií očakáva slabšie údaje z predaja ropy a plynu aj za jún. Podľa neho budú o 40,3 miliardy rubľov nižšie, než ministerstvo na daný mesiac pôvodne predpokladalo.



Za prvé štyri mesiace roka zaznamenalo Rusko rozpočtový deficit v hodnote 3,2 bilióna rubľov, čo predstavuje 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ministerstvo financií zároveň výrazne zhoršilo odhad rozpočtového schodku na rok 2025. Pôvodne plánovalo, že dosiahne 0,5 % HDP, vzhľadom na pokles cien ropy však teraz predpokladá, že to bude 1,7 % HDP.



(1 EUR = 1,1384 USD)