Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesli vlani na päťročné minimum
Autor TASR
Moskva 16. januára (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesli v minulom roku o takmer štvrtinu a zaznamenali najnižšiu úroveň za posledných päť rokov. Uviedlo to tento týždeň ruské ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
Podľa ministerstva dosiahli príjmy do rozpočtu z predaja ropy a plynu v minulom roku 8,48 bilióna rubľov, čo predstavuje 108,03 miliardy USD (92,94 miliardy eur). Oproti roku 2024 to znamená pokles o 24 % a najnižší objem príjmov od roku 2020, v ktorom príjmy Ruskej federácie z ropy a plynu negatívne ovplyvnili opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu. Vtedy Rusko zaznamenalo príjmy z predaja ropy a plynu na úrovni iba 5,24 bilióna rubľov.
V samotnom decembri 2025 dosiahli ruské príjmy z ropy a plynu 447,8 miliardy rubľov, čo medziročne znamená pokles o 43,33 %. Klesli aj oproti predchádzajúcemu mesiacu, a to o 15,65 %.
(1 EUR = 1,1624 USD)
