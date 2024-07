Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu v 1. polroku prudko vzrástli

Moskva 3. júla (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a zemného plynu sa v prvom polroku 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 41 % na 5,698 bilióna rubľov (65,12 miliardy USD, 60,7 miliardy eur). Na vývoj pozitívne vplývali rastúce ceny ropy a slabší rubeľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na v stredu zverejnené údaje ruského ministerstva financií.



Počas šiestich mesiacov do konca júna sa cena ruskej ropnej zmesi Ural pohybovala v priemere na úrovni 69,1 USD za barel (159 litrov), zatiaľ čo v prvom polroku 2023 to bolo 52,5 USD za barel. Kurz rubľa sa zároveň v sledovanom období medziročne oslabil na 90,8 RUB/USD zo 76,9 RUB/USD.



Predaj ropy a plynu zabezpečuje Kremľu najdôležitejší zdroj hotovosti, pričom za posledné desaťročie zodpovedal za približne tretinu až polovicu celkových príjmov federálneho rozpočtu. Vojenský konflikt na Ukrajine podnietil Západ k uvaleniu sankcií na ruský energetický sektor. Moskve sa však podarilo odkloniť vývoz ropy z Európy do Indie a Číny, čím si zabezpečila veľmi potrebné finančné toky pre svoj rozpočet, ktorý je deficitný v dôsledku veľkých výdavkov na obranu a bezpečnosť.



Na celý rok 2024 si vláda naplánovala príjmy z predaja ropy a plynu vo výške 10,7 bilióna RUB, čo je o 21 % viac ako v predchádzajúcom roku.



(1 EUR = 1,0729 USD)