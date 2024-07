Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu v júli medziročne vzrastú o 50 %

Moskva 18. júla (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu v júli v medziročnom porovnaní pravdepodobne vzrastú o 50 % na takmer 14 miliárd amerických dolárov (12,8 miliardy eur) vďaka vyšším cenám ropy a slabšiemu rubľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Príjmy z ropy a zemného plynu sú pre Kremeľ najdôležitejším zdrojom hotovosti, pričom v poslednom desaťročí tvorili približne tretinu až polovicu celkových príjmov štátneho rozpočtu. Podľa odhadov agentúry Reuters by júlové príjmy Ruska z ropy a plynu mali dosiahnuť 1,22 bilióna rubľov (13,93 miliardy USD, 12,74 miliardy eur), zatiaľ čo v júni boli vo výške 747 miliárd RUB a v júli minulého roka dosiahli 811 miliárd RUB.



Príjmy za sedem mesiacov do konca júla by sa mali medziročne zvýšiť o 65 % na 6,9 bilióna RUB. Júlovú bilanciu pozitívne ovplyvnia aj príjmy z dane zo zisku, ktorú ropné a plynárenské spoločnosti zvyčajne platia raz za štvrťrok a dosahujú približne 500 miliárd RUB.



Na celý rok 2024 si ruská vláda naplánovala príjmy z predaja ropy a plynu vo výške 10,7 bilióna rubľov, čo je o 21 % viac ako v roku 2023, keď nižšie ceny ropy a pokles vývozu plynu viedli k poklesu príjmov o 24 %.



(1 EUR = 1,0934 USD)