Vlaňajšie príjmy Ruska z predaja ropy a plynu prekonali očakávania

Moskva 21. januára (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu v minulom roku vysoko prekonali pôvodné očakávania, pod čo sa podpísal vysoký rast cien komodít. Poukázali na to údaje ruského ministerstva financií.



Vývoz ruských komodít sa do pozornosti dostal najmä v závere minulého roka po zvýšení napätia medzi Ruskom a Ukrajinou a poklesom zásob plynu v Európe. Najmä v oblasti dodávok zemného plynu má Rusko na európsky trh významný vplyv, keďže pokrýva viac než tretinu spotreby zemného plynu v Európskej únii.



Ako informovalo ruské ministerstvo financií, príjmy krajiny z predaja ropy a plynu dosiahli v minulom roku 9,1 bilióna rubľov (104,72 miliardy eur). Pôvodné plány Moskvy tak prekonali o 51,3 %. Napríklad v mesiaci október dosiahli príjmy 1,1 bilióna rubľov, čo po prepočítaní predstavuje viac než 408 miliónov eur na deň.



Celkové príjmy ruského štátneho rozpočtu predstavovali vlani 25,29 bilióna rubľov. V roku 2020 dosiahli 18,72 bilióna rubľov. Príjmy z ropy a plynu sa tak na celkových príjmoch do štátneho rozpočtu podieľali približne 36 %.



Rusko je vysoko závislé od príjmov z predaja komodít, najmä spomínanej ropy a zemného plynu. Minuloročný rozpočet vylepšil prudký rast cien surovín, ktorý nastal po zotavení svetovej ekonomiky z útlmu v pandemickom roku 2020. Ako uviedla agentúra Reuters, ruské ministerstvo financií v období, keď pripravovalo rozpočet na rok 2021, očakávalo, že cena ropy dosiahne v priemere 45 USD za barel (159 litrov). Cena však nakoniec dosiahla približne 69 USD/barel.



Čo sa týka plynu, ruské ministerstvo hospodárstva predpokladalo v roku 2021 priemernú vývoznú cenu zemného plynu na úrovni 156,3 USD (137,86 eura) za 1000 kubických metrov (m3). Plynárenský koncern Gazprom však v decembri uviedol, že cena za daný rok bude pravdepodobne predstavovať 280 USD/1000 m3.



(1 EUR = 86,8952 RUB, 1 EUR = 1,1338 USD)