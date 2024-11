Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu v októbri vzrástli o 57 %

Moskva 5. novembra (TASR) - Príjmy z predaja ropy a plynu do ruského štátneho rozpočtu sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 57 % na 1,21 bilióna rubľov (12,35 miliardy USD, 11,33 miliardy eur). Prudký nárast odráža platbu dane zo zisku energetických firiem, ktorá sa odvádza raz za štvrťrok. V októbri 2023 priniesli ropa a plyn do ruského rozpočtu 1,61 bilióna RUB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila údaje ruského ministerstva financií.



Príjmy z ropy a zemného plynu sú pre Kremeľ najdôležitejším zdrojom hotovosti, pričom v uplynulej dekáde tvorili približne tretinu až polovicu celkových príjmov federálneho rozpočtu. Z údajov ministerstva financií ďalej vyplynulo, že platby v rámci dane zo zisku boli minulý mesiac vo výške 491,6 miliardy RUB, pričom v septembri to bolo len 500 miliónov RUB.



Na rok 2024 ako celok si ruská vláda naplánovala federálne príjmy z predaja ropy a plynu vo výške 10,7 bilióna rubľov, čo je o 21 % viac ako v roku 2023, keď nižšie ceny ropy a pokles vývozu plynu znížili príjmy o 24 %.



(1 EUR = 1,0904 USD)