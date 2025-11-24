< sekcia Ekonomika
Príjmy Ruska z ropy a plynu by mali v novembri klesnúť o vyše tretinu
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesnú tento mesiac oproti rovnakému obdobiu minulého roka pravdepodobne o viac než tretinu. Uviedla to na základe svojich výpočtov agentúra Reuters, podľa ktorej hlavnými dôvodmi sú nižšia cena ropy a posilnenie rubľa.
Reuters odhaduje, že Rusko by malo za november získať z ropy a plynu zhruba 520 miliárd rubľov, čo predstavuje 6,59 miliardy USD (5,72 miliardy eur). To je o 35 % menej než v novembri 2024. To znamená zvýšenie tlaku na štátny rozpočet, keďže príjmy z predaja ropy a plynu sú pre štátne financie kľúčové. Na celkových rozpočtových príjmoch Ruska sa podieľajú približne štvrtinou.
Za 11 mesiacov roka sa predpokladajú príjmy Ruska z predaja ropy a plynu na úrovni 8 biliónov rubľov. Medziročne by tak mali klesnúť o 22 %.
Ruské ministerstvo financií pôvodne plánovalo na tento rok príjmy z ropy a plynu na úrovni 10,94 bilióna rubľov. V dôsledku poklesu cien ropy a posilnenia rubľa však pôvodný odhad v októbri revidovalo nadol, a to na 8,65 bilióna rubľov. Vlani Rusko získalo z ropy a plynu 11,13 bilióna rubľov.
Na základe výpočtov agentúry Reuters cena ruskej ropy na daňové účely klesla od začiatku roka v priemere na 57,3 USD za barel (159 litrov). Na porovnanie, za zhruba 11 mesiacov minulého roka predstavovala v priemere 68,3 USD/barel. Rubeľ sa však tento rok za rovnaké obdobie posilnil z 91,7 RUB/USD na 81,1 RUB/USD. Oficiálne údaje zverejní ministerstvo financií 3. decembra.
(1 EUR = 1,152 USD)
