Príjmy Ruska z ropy a plynu klesli na najnižšiu úroveň za 2,5 roka

Moskva 3. júla (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu dosiahli minulý mesiac približne 495 miliárd rubľov, čo medziročne predstavuje pokles o viac než tretinu a najnižšie príjmy za zhruba 2,5 roka. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje ruského ministerstva financií. Pod výrazný pokles príjmov sa čiastočne podpísali slabšie ceny ropy a čiastočne posilnenie rubľa.



Ministerstvo vo štvrtok uviedlo, že príjmy z ropy a plynu dosiahli v júni 494,8 miliardy rubľov, čo predstavuje 6,29 miliardy USD (5,35 miliardy eur). Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená pokles o 33,7 % a zároveň najnižší objem príjmov od januára 2023. V porovnaní s májom klesli príjmy o 3,5 %.



Za celý 1. polrok tohto roka priniesli ropa a plyn Rusku príjmy v objeme 4,73 bilióna rubľov. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o takmer 17 %.



Pokles príjmov z predaja ropy a plynu predstavuje pre Rusko nemalý problém, keďže vojna na Ukrajine výrazne zvýšila náklady Moskvy na armádu. Tie Rusko do veľkej miery pokrýva práve z príjmov z kľúčových surovín.



(1 EUR = 1,1755 USD)