Príjmy Ruska z ropy a plynu klesli v 1. polroku takmer o polovicu

Moskva 6. júla (TASR) - Príjmy Ruska z ropy a zemného plynu klesli za prvých šesť mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 o takmer polovicu. Poukázali na to údaje ruského ministerstva financií, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál eseuro.com.



Ministerstvo oznámilo, že za 1. polrok dosiahli príjmy rozpočtu z ropy a plynu 3,38 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 34,32 miliardy eur. Oproti 1. polroku minulého roka to znamená pokles o 47 %. V samotnom júni dosiahli príjmy štátneho rozpočtu z ropy a plynu 528,6 miliardy rubľov a v porovnaní s júnom 2022 tak klesli o 26 %. Dôvodom je pokles cien ropy a dodávok plynu do Európy. S ďalším poklesom počíta ministerstvo aj v júli.



Dane od ropného a plynárenského priemyslu sú kľúčovým zdrojom príjmov ruskej vlády a výraznou mierou sa podieľajú aj na financovaní bojových aktivít Ruska na Ukrajine. Začiatkom týždňa podpredseda ruskej vlády Alexander Novak oznámil, že Rusko dobrovoľne zníži produkciu a vývoz ropy v auguste o 500.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Pripojilo sa tak k aktivite Saudskej Arábie, ktorá predĺžila redukciu vlastnej produkcie pôvodne plánovanej na júl na ďalší mesiac. Cieľom je práve zvýšenie cien komodity.



Vzhľadom na klesajúce príjmy rozpočtu z ropy a plynu ruský prezident Vladimir Putin v júni ubezpečoval, že Rusko postupne znižuje svoju závislosť od vývozu týchto energií. Povedal, že príjmy do rozpočtu z oblastí mimo ropy a plynu sa za obdobie január až koniec mája zvýšili medziročne o 9,1 %, čo je viac, než sa čakalo.



Ministerstvo financií však uviedlo, že Rusko prekonalo odhad svojho rozpočtového schodku na tento rok už za prvé štyri mesiace, keď naakumulovalo deficit v objeme 3,4 bilióna rubľov. Ako dôvod uviedlo najmä klesajúce príjmy z ropy a plynu.