Príjmy Ruska z ropy a plynu v období január až apríl klesli o vyše 38%

Autor TASR
Moskva 8. mája (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a zemného plynu v období január až apríl 2026 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli o 38,3 % na 2,3 bilióna rubľov (30,77 miliardy USD, 26,14 miliardy eur). Zároveň príjmy federálneho rozpočtu z iných zdrojov ako ropa a plyn dosiahli celkovo 9,423 bilióna RUB, čo predstavuje medziročný nárast o 10,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na ruské ministerstvo financií.
Celkové rozpočtové príjmy za prvé štyri mesiace roka dosiahli 11,7 bilióna RUB, čo predstavuje pokles o 4,5 % v porovnaní s príjmami vyzbieranými v rovnakom období predchádzajúceho roka, oznámilo v piatok ministerstvo financií na základe svojich predbežných údajov. Výdavky federálneho rozpočtu v období január až apríl 2026 dosiahli celkovú výšku 17,6 bilióna RUB, čo predstavuje nárast o 15,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Zrýchlené tempo čerpania výdavkov federálneho rozpočtu v období január až apríl 2026 bolo spôsobené rýchlym uzatváraním zmlúv a predbežným financovaním určitých zmluvných výdavkov,“ vysvetlilo ministerstvo.
(1 EUR = 1,177 USD)
