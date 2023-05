Príjmy Ruska z ropy vzrástli na najvyššiu úroveň od novembra

Moskva 24. mája (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy sa v marci a apríli v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi mesiacmi zvýšili a dosiahli najvyššiu úroveň od novembra minulého roka. Poukázala na to najnovšia analýza fínskeho Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA), čo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi umožňuje naďalej financovať vojnu na Ukrajine. Informoval o tom portál americkej televízie CNBC.



Moskva tak dokázala zvýšiť svoje príjmy z exportu ropy napriek tomu, že koncom minulého roka Európska únia zaviedla zákaz na dovoz ruskej ropy tankermi a skupina najväčších svetových ekonomík G7 uvalila na ruskú ropu cenový strop. Analýza bola zverejnená necelý týždeň po tom, ako lídri G7 na záver summitu v Hirošime uviedli, že cenový strop na ruskú ropu a ropné produkty funguje, príjmy Ruska z exportu ropy klesli a krajiny po celom svete ťažia z klesajúcich cien ropy a zemného plynu.



"Európska únia nesplnila svoj prísľub, že bude každé dva mesiace cenový strop revidovať, aby sa udržal pod priemernou trhovou cenou," povedal hlavný analytik z CREA a spoluautor správy Lauri Myllyvirta. "To jednoznačne dokazuje, že táto politika (cenového stropu) nefunguje," dodal. Hovorca Európskej únie sa k otázke CNBC k analýze CREA odmietol vyjadriť.



Údaje zo začiatku roka ukázali, že príjmy Ruska z vývozu fosílnych palív v decembri prudko klesli a zdalo sa, že kroky západných krajín voči Rusku v energetickej oblasti fungujú. Avšak podľa najnovších zistení CREA sa daňové príjmy Ruska z exportu ropy zvýšili v apríli medzimesačne o 6 %, k čomu prispelo zvýšenie príjmov krajiny z exportu suroviny v predchádzajúcom mesiaci.



Rast ruských príjmov z vývozu ropy v marci viedol zároveň v apríli k zvýšeniu dane z produkcie nerastných surovín medzimesačne o 5 %, dodáva analýza, pričom za máj očakáva ešte výraznejší rast. To znamená, že od prepadu na dno na začiatku tohto roka sa daňové príjmy Ruska z ropnej produkcie v dôsledku zvýšeného objemu predaja postupne zotavujú. Ako uviedol analytik z CREA Isaac Levi, Rusko upravuje daňovú politiku práve preto, aby zmiernilo vplyv cenového stropu.



Analýza ukázala, že od uvalenia zákazu dovozu ruskej ropy tankermi zo strany EÚ a zavedenia cenového stropu štátmi G7 príjmy Moskvy z exportu ropy po mori dosiahli približne 58 miliárd eur. Vývoz väčšiny tejto ropy pritom zabezpečili tankery vlastnené európskymi firmami, prípadne európskymi firmami poistené.