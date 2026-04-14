Príjmy Ruska z vývozu ropy v marci dosiahli 19,04 miliardy USD
Autor TASR
Moskva 14. apríla (TASR) - Ruský export ropy a ropných produktov sa v marci medzimesačne zvýšil o 4,7 % na 7,13 milióna barelov denne (bpd). Príjmy z vývozu sa zároveň v dôsledku rastúcich cien ropy na svetových trhoch takmer zdvojnásobili na 19,04 miliardy USD (16,3 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v utorok odvolala na údaje Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).
Dodávky ropy sa v marci zvýšili o 270.000 bpd, zatiaľ čo dodávky ropných produktov vzrástli o 50.000 bpd. Príjmy z vývozu ropy dosiahli minulý mesiac celkovo 11,45 miliardy USD, čo je o 5,41 miliardy USD viac ako vo februári, zatiaľ čo príjmy z exportu ropných produktov boli vo výške 7,59 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa príjmy Ruska z vývozu ropy v marci 2026 zvýšili o 4,76 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1684 USD)
