Príjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu klesli v 2023 o takmer štvrtinu

Moskva 11. januára (TASR) - Príjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu klesli v minulom roku o takmer štvrtinu, pričom v prepočte dosiahli menej než 100 miliárd USD. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje ruského ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo financií uviedlo, že príjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu klesli v roku 2023 o 24 % na 8,822 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 99,4 miliardy USD (90,81 miliardy eur). Dôvodom sú nižšie ceny ropy a výrazný pokles predaja ruského plynu do Európy. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak už v decembri zverejnil, že podiel Európy na ruskom vývoze ropy klesol na približne 4 až 5 %, pričom pôvodne predstavoval 40 až 45 %.



Vláda počítala s príjmami za rok 2023 na úrovni 8,939 bilióna rubľov. V roku 2022 zaznamenal ruský rozpočet príjmy z ropy a plynu 11,586 bilióna rubľov, keďže ceny ropy boli v tom roku vyššie.



Príjmy do ruského rozpočtu zredukovali najmä západné sankcie uvalené na Moskvu po tom, ako Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. Čiastočne aj odstavenie plynovodu Severný prúd, ktorý dodával ruský plyn do Európy po dne Baltického mora. Ten v septembri 2022 poškodili výbuchy.



V samotnom decembri dosiahli príjmy do ruského rozpočtu z ropy a plynu 650,5 miliardy rubľov, uviedlo ministerstvo financií. V novembri predstavovali 961,7 miliardy rubľov. Decembrové údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi agentúry Reuters. Tá počítala s poklesom príjmov na 719 miliárd rubľov.



Na rok 2024 však Moskva odhaduje zvýšenie príjmov z ropy a plynu do štátneho rozpočtu na 11,5 bilióna rubľov. Vychádza z toho, že Rusku sa podarilo presmerovať veľký objem ropy pôvodne určenej pre Európu na trhy Indie a Číny.



(1 EUR = 1,0946 USD)