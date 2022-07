Príjmy Rusov klesajú, spotrebitelia zvyšujú nákupy lacnejších potravín

Moskva 18. júla (TASR) - Ruskí spotrebitelia presúvajú v poslednom čase svoju pozornosť na lacnejšie potraviny. Dôvodom je vysoká inflácia a pokles reálnych disponibilných príjmov. Uviedol to v pondelok najväčší ruský maloobchodný reťazec X5 Group. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aj keď posilnenie kurzu rubľa a pokles spotrebiteľského dopytu pomohli Rusku zmierniť rozsah inflácie, ktorá po februárovej invázii Rusov na Ukrajinu dosiahla 20-ročné maximum, rast spotrebiteľských cien je stále vysoký. Ruský štatistický úrad minulý týždeň informoval, že spotrebiteľské ceny sa od začiatku roka zvýšili medziročne o 11,6 %. Ceny potravín však podľa X5 Group vzrástli v 1. štvrťroku medziročne o 13,5 % a v 2. štvrťroku až o 19,5 %.



Rusi tak stále viac presúvajú pozornosť na lacnejšie potraviny. Na to poukázali údaje o celkových tržbách reťazca a jeho diskontu za 2. kvartál. Podľa X5 Group sa jeho tržby za 2. štvrťrok medziročne zvýšili o 18,6 % na 647,3 miliardy rubľov (11,39 miliardy eur), pričom tržby diskontu spoločnosti s názvom Čižik vyskočili 28-násobne na 6,8 miliardy rubľov.



Očakáva sa, že spoločnosť X5 Group bude ťažiť z odchodu západnej konkurencie po tom, ako po útoku Ruska na Ukrajinu a následného zhoršenia podmienok začali zahraničné maloobchodné siete opúšťať ruský trh. V polovici júna X5 Group kúpila od fínskej firmy SOK Retail obchody reťazca Prisma, s ktorých už takmer všetky do konca mesiaca premenovala.