Príjmy Suezského prieplavu klesli v minulom roku takmer o štvrtinu

Káhira 20. júla (TASR) - Suezský prieplav zaznamenal za minulý obchodný rok 2023/2024 pokles príjmov takmer o štvrtinu. To je výrazný obrat oproti predchádzajúcemu obchodnému roku, za ktorý vykázal rekordný objem príjmov. Dôvodom sú útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori, ktoré prinútili viaceré lodiarske spoločnosti presunúť svoje plavidlá na alternatívne trasy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Šéf Úradu pre správu Suezského prieplavu (SCA) Usáma Rabí koncom týždňa uviedol, že príjmy z prevádzky prieplavu dosiahli za obchodný rok 2023/2024, ktorý sa skončil 30. júna, 7,2 miliardy USD (6,61 miliardy eur). To je o 23,4 % menej než za obchodný rok 2022/2023. Za ten príjmy dosiahli 9,4 miliardy USD, čo bolo historické maximum.



Rekord za rok 2022/2023 vykázal Suezský prieplav aj z pohľadu počtu lodí, ktoré túto lodnú trasu využili. V danom obchodnom roku prešlo cez prieplav 25.911 plavidiel, najviac v histórii SCA. Za prudkým rastom záujmu o túto trasu bola vojna na Ukrajine, ale aj pokračujúci rozvoj prieplavu.



Naopak, konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktorý vypukol po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra minulého roka, sa negatívne odrazil na výsledkoch Suezského prieplavu. Izrael odpovedal na útok Hamasu odvetnými útokmi, ktoré si do dnešných dní vyžiadali na strane Palestínčanov viac než 38.800 obetí, na čo zasa reagovali jemenskí povstalci, húsíovia. Tí v rámci podpory Palestínčanov začali od novembra útočiť na obchodné lode v Červenom mori, ktoré so Stredozemným morom spája práve Suezský prieplav.



Niektoré lodiarske firmy presunuli svoje plavidlá na dlhšiu, ale bezpečnejšiu trasu okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky. To sa odrazilo na počte lodí využívajúcich Suezský prieplav. Rabí uviedol, že za obchodný rok 2023/2024 prešlo cez prieplav, ktorý je pre Egypt jedným z hlavných zdrojov devíz, 20.148 plavidiel, o vyše 5760 menej než za predchádzajúci obchodný rok.



(1 EUR = 1,089 USD)