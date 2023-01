Príjmy Turecka z turizmu vzrástli vlani na rekordných vyše 46 mld. USD

Ankara 31. januára (TASR) - Príjmy Turecka z cestovného ruchu vzrástli v minulom roku na rekordných viac než 46 miliárd USD. Napriek tomu sa jeho obchodný schodok zvýšil takmer o 140 % na vyše 109 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Príjmy Turecka z cestovného ruchu vzrástli za minulý rok o 53 % na 46,3 miliardy USD (42,47 miliardy eur), uviedol v utorok turecký štatistický úrad. To znamená nový rekord, pričom ten predchádzajúci z predpandemického roka 2019 bol prekonaný o takmer 12 miliárd USD.



Vlastné údaje zároveň zverejnilo ministerstvo turizmu. Ako informovalo, Turecko vlani navštívilo 44,6 milióna zahraničných turistov. V tomto ukazovateli tak krajina mierne zaostala za rekordom z roku 2019, keď počet zahraničných turistov dosiahol 45,1 milióna.



Oproti roku 2021 to však znamená výrazné zvýšenie počtu zahraničných návštevníkov, ktorých do Turecka prišlo v roku 2021 menej než 25 miliónov. Veľkou mierou podporili vlani cestovný ruch Rusi, ktorí po uvalení sankcií zo strany západných štátov za vojnu na Ukrajine smerovali v masách do tureckých letovísk. Rusi boli vlani po Nemcoch aj druhými najčastejšími zahraničnými návštevníkmi. Navyše, odhaduje sa, že státisíce Rusov sa vlani presunuli do Turecka, ktoré v súčasnosti považujú za bezpečný prístav pre investície do nehnuteľností a iných aktív.



Čo sa týka odhadu na tento rok, minister pre cestovný ruch Mehmet Ersoy uviedol, že v roku 2023 očakáva z pohľadu príjmov ďalší rekord. Počíta s rastom príjmov z turizmu na 56 miliárd USD.



Napriek rekordným príjmom z cestovného ruchu, ktorý patrí ku kľúčovým sektorom hospodárstva, Turecko vykázalo za minulý rok obchodný deficit na úrovni 109,54 miliardy USD. Oproti roku 2021 to znamená rast o 137 %.



Dôvodom bolo prudké zvýšenie dovozu energií, ktorých ceny najmä v 1. polroku prudko vzrástli, ako aj menová politika, ktorá spôsobila pokles kurzu tureckej líry. Turecko je vysoko závislé od dovozu energií, pričom v tejto oblasti zvýšilo vlani dovoz o vyše 90 % na 96,55 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0903 USD)