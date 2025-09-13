< sekcia Ekonomika
Príjmy USA z ciel pokračujú v raste
Autor TASR
Washington 13. septembra (TASR) - Príjmy Spojených štátov z ciel v auguste opäť vzrástli, ale rozhodnutie súdov proti clám by mohlo prinútiť vládu, aby peniaze vrátila. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
Najnovšie údaje ministerstva financií ukázali, že príjmy USA z ciel v auguste 2025 dosiahli 30 miliárd USD (25,60 miliardy eur). To je výrazný nárast oproti 7 miliardám USD v auguste 2024, predtým, ako sa do Bieleho domu v januári 2025 vrátil prezident Donald Trump a začal zavádzať clá.
V USA sa tomto roku doteraz vybralo na clách celkovo 165 miliárd USD podľa údajov ministerstva financií. To je o 95 miliárd USD viac ako v rovnakom období minulého roka 2024.
Ale nie je jasné, či si federálna vláda bude môcť tieto prostriedky ponechať, keďže súd spochybnil legálnosť prezidentovej colnej politiky.
Trump sa totiž pri uvalení ciel opieral o Zákon o medzinárodných mimoriadnych ekonomických právomociach (IEEPA), ktorý je určený na riešenie neobvyklých a mimoriadnych hrozieb v čase národnej núdze. Podľa Federálneho odvolacieho súdu však prezident nemá právomoc ukladať clá či dane.
Administratíva sa odvolala na Najvyšší súd USA, ale jej prehra by podľa ministra financií Scotta Bessenta mohla znamenať, že vláda bude musieť tieto príjmy vrátiť.
„Museli by sme vrátiť približne polovicu ciel, čo by bolo pre štátnu pokladnicu hrozné,“ povedal Bessent v relácii „Meet the Press“ na NBC.
Bessent v podaní na súde uviedol, že do júna 2026, keď Najvyšší súd pravdepodobne vydá svoje rozhodnutie, by sa mohlo vybrať 750 miliárd až 1 bilión USD na clách.
Najvyšší súd súhlasil s urýchleným preskúmaním Trumpových ciel s argumentmi naplánovanými na november.
No aj keby rozhodol proti Trumpovým clám, neznamená to, že by definitívne zmizli, napísal Jeff Buchbinder, hlavný stratég spoločnosti LPL Financial. Trumpova administratíva má niekoľko ďalších právnych stratégií, ktoré môže využiť na obnovenie ciel. Nie je takisto jasné, či by súd skutočne vyžadoval od USA vrátenie už vybraných peňazí.
Bez ohľadu na to, ako rozhodne najvyšší súd USA, analytici očakávajú, že väčšina súčasných ciel zostane v platnosti.
Rozhodnutie súdu sa netýka všetkých ciel, iba tzv. „recipročných ciel“ zavedených proti obchodným partnerom za ich prebytky v obchode s tovarom v USA. Špecifické clá pre jednotlivé odvetvia, ako sú automobily, oceľ a meď, zostanú v platnosti, pretože boli zavedené na základe iného právneho odôvodnenia a nie sú súčasťou súdneho sporu.
(1 EUR = 1,1718 USD)
