Príjmy z ropy a daní znížili v októbri rozpočtový deficit Ruska

Moskva 7. novembra (TASR) - Rozpočtový deficit Ruska sa v októbri 2023 znížil vďaka vyšším cenám ropy, slabému rubľu a štvrťročným platbám daní. Oznámilo to v utorok ruské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozpočtový deficit Ruska za desať mesiacov do konca októbra 2023 klesol na 1,24 bilióna rubľov (13,45 miliardy USD; 12,58 miliardy eur) alebo 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 1,70 bilióna RUB alebo 1 % HDP za deväť mesiacov do konca septembra.



Tržby z ropy a zemného plynu vzrástli v októbri medziročne o 27,5 %, hoci za prvých 10 mesiacov 2023 boli o 26,3 % nižšie ako v rovnakom období minulého roka 2022.



Prezident Vladimir Putin opakovane chválil odolnosť ruskej ekonomiky voči západným sankciám vrátane stropu na cenu ruskej ropy.



Prudký nárast výdavkov súvisiacich s vojnou na Ukrajine však prinútil vládu zoškrtať výdavky na iné oblasti, ako je zdravotníctvo a školstvo. Podľa návrhov nového rozpočtu, zverejnených v septembri, v roku 2024 budú výdavky na obranu tvoriť takmer tretinu celkových rozpočtových výdavkov.



Súčasný zákon o rozpočte na rok 2023 počíta s deficitom 2,93 bilióna rubľov alebo 2 % HDP.



Diere v rozpočte je financovaná z domácich pôžičiek a prostriedkov z fondu národného blahobytu (NWF), z ktorého sa od začiatku roka minulo 559 miliárd RUB.



(1 EUR = 1,0686 USD)