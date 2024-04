Prílev priamych zahraničných investícií do Poľska vlani klesol

Varšava 9. apríla (TASR) - Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do Poľska klesol v minulom roku o viac než 16 %. Uviedla to tento týždeň poľská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Národná banka Poľska (NBP) oznámila, že v roku 2023 prilákalo Poľsko priame zahraničné investície v celkovej hodnote 120,6 miliardy zlotých (28,20 miliardy eur). To je o 16,3 % menej než v roku 2022. "Na základe predbežných údajov zaznamenali PZI v Poľsku v minulom roku 120,6 miliardy zlotých, čo je o takmer 20 miliárd zlotých menej než za predchádzajúci rok," uviedla NBP.



Pod celkový objem PZI v Poľsku za minulý rok sa najviac podpísali reinvestície ziskov. Ich hodnota predstavovala 72,1 miliardy zlotých. Aj v tomto prípade to však znamená medziročný pokles, a to o 3,7 miliardy zlotých alebo 5,1 %.



Čo sa týka krajín, NBP dodala, že najväčší objem priamych zahraničných investícií zaznamenalo Poľsko z Holandska a Británie. Okrem toho vysoký objem PZI prilákala Varšava zo Spojených štátov, Španielska a z Nemecka.



(1 EUR = 4,2773 PLN)