Prílev priamych zahraničných investícii do Číny sa znížil
Svetlým bodom bol segment moderných technológií, ktorý absorboval 39,2 % z celkového prílevu PZI.
Autor TASR
Peking 20. marca (TASR) - Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do Číny sa počas januára a februára medziročne zmenšil o 5,7 % na 161,45 miliardy jüanov (20,37 miliardy eur). Do sektora spracovateľského priemyslu prišli PZI v objeme 47,52 miliardy jüanov. Odvetvie služieb prilákalo PZI v sume 111,22 miliardy jüanov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Svetlým bodom bol segment moderných technológií, ktorý absorboval 39,2 % z celkového prílevu PZI. Zahraničné investície v tejto oblasti boli v objeme 63,21 miliardy jüanov, čo bol oproti januáru a februáru minulého roka rast o 20,4 %. PZI do vývojových a dizajnérskych služieb medziročne stúpli o 171,8 %, do výroby počítačových a kancelárskych zariadení vzrástli o 84,1 % a do výroby elektronických a komunikačných zariadení o 35,5 %.
PZI, ktoré do Číny od začiatku roka do záveru februára prišli z Kanady, medziročne stúpli o 210 %. PZI zo Švajčiarska sa medziročne zvýšili o 41,3 % a z Francúzska o 3 %.
(1 EUR = 7,9279 CNY)
