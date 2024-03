Prílev zahraničných investícií do Číny klesol o takmer pätinu

Peking 22. marca (TASR) - Prílev zahraničných investícií do Číny klesol v prvých dvoch mesiacoch tohto roka o takmer pätinu. Uviedlo to v piatok čínske ministerstvo obchodu. Nepriaznivý vývoj v tejto oblasti výrazne ovplyvnili prísne protipandemické opatrenia čínskej vlády v minulých rokoch, ale aj situácia v ekonomike a geopolitické napätie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo obchodu oznámilo, že v januári a vo februári získala Čína zahraničné investície v hodnote 215,1 miliardy jüanov (27,39 miliardy eur). Oproti prvým dvom mesiacom minulého roka to predstavuje pokles o 19,9 %. Za celý rok 2023 prílev priamych zahraničných investícií do Číny klesol o 8 %.



Zahraničné firmy sa začali Číne otáčať chrbtom vo väčšej miere potom, ako Peking prijal jedny z najprísnejších protipandemických opatrení na svete, ktoré koncom roka 2022 nečakane rýchlo ukončil. Okrem toho ich však odrádzajú aj podmienky pre pôsobenie zahraničných podnikov na čínskom trhu, neisté zotavovanie ekonomiky a do veľkej miery rastúce geopolitické napätie. Americká ministerka obchodu Gina Raimondová už minulý rok uviedla, že podľa zástupcov amerických firiem sa Čína začína stávať "neinvestovateľnou krajinou".



S cieľom zastaviť pokles objemu zahraničných investícií do krajiny čínska vláda oznámila začiatkom tohto týždňa sériu viacerých opatrení. Tie zahrnujú zjednodušenie prístupu zahraničných firiem na čínsky trh a zmiernenie niektorých pravidiel.



(1 EUR = 7,852 CNY)