Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026Meniny má Juraj
< sekcia Ekonomika

Prílev zahraničných investícií do Číny v prvom štvrťroku klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Peking 24. apríla (TASR) - Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do Číny sa v prvom kvartáli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka oslabil o 7,3 % na sumu 249,6 miliardy jüanov (31,23 miliardy eur). Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnilo čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Do čínskeho sektora spracovateľského priemyslu od začiatku roka do konca marca prišli PZI v objeme 71,46 miliardy CNY. Segment moderných technológií prilákal zahraničné investície v sume 102,73 miliardy CNY a sektor služieb získal PZI za 174,6 miliardy CNY.

V prvom štvrťroku bolo v Číne založených 13.987 nových podnikov so zahraničnou investíciou, čo predstavovalo medziročný rast o 11 %. Výrazne sa do Číny zvýšil prílev investícií z Luxemburska (96,8 %), zo Švajčiarska (50,4 %), z Francúzska (42,3 %) a Južnej Kórey (35,2 %).

(1 EUR = 7,9928 CNY)
Neprehliadnite

