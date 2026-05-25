Prílev zahraničných investícií do Číny počas januára až apríla klesol
Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnilo čínske ministerstvo obchodu.
Autor TASR
Peking 25. mája (TASR) - Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do čínskej ekonomiky sa počas januára až apríla tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka oslabil o 10,3 % na sumu 287,7 miliardy jüanov (36,514 miliardy eur). Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnilo čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Napriek celkovému poklesu PZI sa investície do moderných odvetví zvýšili, a to o 20,3 % na úroveň 166,3 miliardy CNY, pričom investície do výskumu a vývoja stúpli o 108,4 %. Od začiatku roka do záveru apríla v Číne vzniklo 20.113 nových podnikov s účasťou zahraničného kapitálu, čo bol medziročný rast ich počtu o 6,8 %.
Zvýšili sa predovšetkým investície z Luxemburska (110,3 %) ale aj zo Švajčiarska (60,8 %), Francúzska (58,3 %) a USA (24,5 %).
(1 EUR = 7,8791 CNY)
