Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Ekonomika

Prílev zahraničných investícií do Číny počas januára až apríla klesol

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnilo čínske ministerstvo obchodu.

Autor TASR
Peking 25. mája (TASR) - Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do čínskej ekonomiky sa počas januára až apríla tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka oslabil o 10,3 % na sumu 287,7 miliardy jüanov (36,514 miliardy eur). Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnilo čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Napriek celkovému poklesu PZI sa investície do moderných odvetví zvýšili, a to o 20,3 % na úroveň 166,3 miliardy CNY, pričom investície do výskumu a vývoja stúpli o 108,4 %. Od začiatku roka do záveru apríla v Číne vzniklo 20.113 nových podnikov s účasťou zahraničného kapitálu, čo bol medziročný rast ich počtu o 6,8 %.

Zvýšili sa predovšetkým investície z Luxemburska (110,3 %) ale aj zo Švajčiarska (60,8 %), Francúzska (58,3 %) a USA (24,5 %).

(1 EUR = 7,8791 CNY)
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

VIDEO: Slováci podľahli Kanade 1:5, stále živia šancu na štvrťfinále