< sekcia Ekonomika
Prílev zahraničných investícií do Vietnamu stúpol
Až 82,7 % (6,12 miliardy USD) z celkových PZI smerovalo do sektora spracovateľského priemyslu.
Autor TASR
Hanoj 3. mája (TASR) - Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do Vietnamu sa od začiatku roka do záveru apríla v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zvýšil o 9,8 % na 7,4 miliardy USD (6,32 miliardy eur). Išlo o najväčší prílev PZI do vietnamskej ekonomiky za január až apríl za ostatných päť rokov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Až 82,7 % (6,12 miliardy USD) z celkových PZI smerovalo do sektora spracovateľského priemyslu. Do realitného sektora prišli zahraničné investície v objeme 540,5 milióna USD, čo bolo 7,3 % celkových PZI a do odvetvia výroby a distribúcie elektriny, plynu, teplej vody, pary a klimatizácie smerovali PZI v sume 270,6 milióna PZI, čiže 3,7 % ich celkového objemu.
Najviac nových priamych zahraničných investícií do vietnamského hospodárstva počas januára až marca prišlo zo Singapuru, Južnej Kórey a Číny.
(1 EUR = 1,1702 USD)
Až 82,7 % (6,12 miliardy USD) z celkových PZI smerovalo do sektora spracovateľského priemyslu. Do realitného sektora prišli zahraničné investície v objeme 540,5 milióna USD, čo bolo 7,3 % celkových PZI a do odvetvia výroby a distribúcie elektriny, plynu, teplej vody, pary a klimatizácie smerovali PZI v sume 270,6 milióna PZI, čiže 3,7 % ich celkového objemu.
Najviac nových priamych zahraničných investícií do vietnamského hospodárstva počas januára až marca prišlo zo Singapuru, Južnej Kórey a Číny.
(1 EUR = 1,1702 USD)