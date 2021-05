Primárny rozpočtový deficit Grécka prekonal očakávania

Atény 17. mája (TASR) - Grécko zaznamenalo za prvé štyri mesiace tohto roka primárny rozpočtový deficit viac než 6 miliárd eur, čo je dôsledok nižších príjmov z daní. Deficit, ktorý v pondelok oznámilo ministerstvo financií, je tak vyšší, než vláda očakávala.



Ministerstvo financií informovalo, že primárny rozpočtový deficit, ktorý nezahrnuje náklady na obsluhu dlhu, dosiahol za obdobie január - apríl 6,21 miliardy eur. Výrazne tak prekonal očakávania vlády, ktorá počítala so schodkom na úrovni 5,24 miliardy eur.



Grécko muselo od začiatku minulého roka niekoľkokrát predĺžiť obmedzenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Táto situácia nepriaznivo zasiahla do vývoja ekonomiky, ktorá sa zotavovala z dlhoročnej dlhovej krízy.



Vláda predpokladá, že v dôsledku rozsiahlej podpory ekonomiky s cieľom zvládnuť dôsledky pandémie nového koronavírusu dosiahne primárny rozpočtový deficit v tomto roku 7 % hrubého domáceho produktu (HDP). V budúcom roku však počíta s nulovým schodkom, keďže s oživovaním ekonomiky by sa vládna podpora mala postupne znižovať a krajinu by mali podporiť aj peniaze z európskeho fondu obnovy.



Ekonomika Grécka by po minuloročnom prepade o 8,2 % mala podľa odhadov vlády v tomto roku vzrásť o 3,6 %. V budúcom roku by sa tempo rastu malo zrýchliť na 6,2 %.