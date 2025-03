Primátor Berlína vyzval na zníženie nákladov v leteckej doprave

Berlín 4. marca (TASR) - Jednou z úloh novej nemeckej vlády bude znížiť náklady domáceho leteckého priemyslu na úroveň porovnateľnú s inými európskymi krajinami, vyhlásil v utorok primátor Berlína Kai Wegner. Daň z leteckej dopravy a bezpečnostné poplatky musia klesnúť, "a to výrazne, aby Nemecko bolo so svojimi letiskami konkurencieschopné", uviedol predstaviteľ Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Keď vstupujeme do koaličných rokovaní a hovoríme o hospodárskom rozvoji Nemecka, letecká doprava musí zohrávať veľmi, veľmi rozhodujúcu úlohu," povedal Wegner, pričom vyjadril nádej, že konzervatívny blok CDU/CSU a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktoré rokujú o vytvorení novej vlády, budú v tomto smere ťahať za jeden povraz.



Letecká doprava v Nemecku sa v porovnaní so zvyškom Európy zotavuje z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 len veľmi pomaly. Spolkový zväz nemeckého leteckého priemyslu (BDL) kritizuje dane, poplatky a ďalšie štátom stanovené povinnosti, ktoré podľa jeho údajov v minulom roku priniesli odvetviu náklady v celkovej výške približne 3,3 miliardy eur. V minulom roku predstavoval celkový objem dopravy na nemeckých letiskách 86 % úrovne spred nástupu pandémie v roku 2019 v porovnaní so 104 % vo zvyšku Európy, uviedol vo februári BDL.