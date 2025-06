Primátor Detvy chce výstavbou elektrárne podporiť rozvoj Podpoľania

Bratislava 6. júna (TASR) - Podpisom memoranda na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec chce primátor mesta Detva Branislav Baran podporiť rozvoj regiónu Podpoľanie a tiež rozvoj Detvy a jeho obyvateľov. TASR o tom informoval Baran, ktorý reagoval na štvrtkové vyjadrenie (5. 6.) poslanca mestského zastupiteľstva Vladimíra Dada. Ten kritizoval jeho zámer podpísať memorandum na výstavbu vodnej elektrárne.



„Memorandum, o ktorom sa zmieňoval pán poslanec Dado, je dokumentom vyjadrujúcim záujem o ďalšiu spoluprácu a preverenie realizovateľnosti projektu výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne. V memorande spolupracujúce mestá (teda mesto Detva) a obce vyjadrujú svoj súhlas a prejavujú svoju vôľu podporovať prípravu a realizáciu investičného projektu prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky,“ uviedol Baran s tým, že nejde o rozhodnutie ani žiadnu zmluvu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zaväzovala mesto k výstavbe alebo financovaniu projektu.



Dado vyčítal primátorovi, že mestské zastupiteľstvo nemalo o jeho zámere žiadnu informáciu, pričom podpisom memoranda môže ohroziť samotné mesto. Baran sa voči tomu ohradil a zdôraznil, že memorandum nemá negatívny vplyv na mesto a neobsahuje konkrétne finančné alebo majetkové záväzky, ktoré by muselo schváliť mestské zastupiteľstvo. Zároveň uviedol, že príjem, ktorý by malo mesto z memoranda, by neprekážal obyvateľom Detvy ani v budúcnosti, pričom dať peniaze do športu, kultúry alebo na opravu ciest pri súčasnom stave financií samospráv z mimorozpočtových zdrojov nie je podľa neho proti zdravému rozumu.



„Vedenie mesta Detva ostáva otvorené konštruktívnej diskusii a spolupráci so všetkými poslancami mestského zastupiteľstva pri hľadaní riešení, ktoré sú v najlepšom záujme našich občanov,“ dodal primátor Detvy.