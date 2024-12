Primátor Myjavy hodnotí rok 2024 z hľadiska financií ako zložitý

Myjava 26. decembra (TASR) - Primátor mesta Myjava Pavel Halabrín zhodnotil rok 2024 z hľadiska financií ako zložitý. Keďže radnica v uplynulých dvanástich mesiacoch nerealizovala žiadne väčšie investičné akcie, podarí sa podľa neho mestu rok zvládnuť, skonštatoval pre TASR. Má dokonca pripravené viaceré projekty na rok 2025 v celkovej hodnote 2,5 milióna až tri milióny eur. Niektoré z nich sú už v predrealizačnej príprave. Ide napríklad o vodozádržné opatrenia v centre mesta či vybudovanie záchytného parkoviska.



"Pociťujeme to najmä teraz, na konci roka, keď všetko finalizujeme. No vzhľadom na to, že sme v uplynulých dvanástich mesiacoch nerealizovali žiadne väčšie investičné akcie, tak sa nám ho podarí zvládnuť," priblížil Halabrín.



Najvýznamnejšou investíciou roka 2024, ktorá je už pred dokončením, je výstavba športového areálu v mestskej časti Turá Lúka. "Celkové náklady na vybudovanie areálu dosahujú hodnotu 173.989 eur, pričom príspevok z Fondu na podporu športu je 121.790 eur. Spolufinancovanie mesta Myjava je vo výške 52.199 eur," doplnil primátor. Športový areál v Turej Lúke sa skladá z viacúčelového ihriska a pridružených športovísk.



Súčasťou roka 2024 boli aj povodne, ktoré zasiahli počas jesene najmä Záhorie. "Povodne mesto, našťastie, zvládlo bez väčších problémov, a to najmä vďaka dobrej príprave, ochote a nasadeniu či už hasičov, dobrovoľníkov alebo zamestnancov Správy majetku mesta Myjava a mestského úradu. Podarilo sa im minimalizovať tak škody na majetku, ako i finančné prostriedky potrebné na odstránenie vzniknutých škôd. Náklady sme mali približne 250.000 eur," uviedol Halabrín.



Medzi projekty, ktoré mesto plánuje realizovať v roku 2025, patria napríklad vodozádržné opatrenia v centre či rekonštrukcia a rozšírenie zázemia areálu amfiteátra Trnovce, kde sa každý rok koná Medzinárodný folklórny festival. Plánujú tiež vybudovanie záchytného parkoviska a križovatky komunikácií Novomestská - Žaboškreky - Krajňanská.