< sekcia Ekonomika
Prímerie medzi USA a Iránom podporilo nemecké akcie, DAX vzrástol
Ďalší vývoj na trhoch však bude závisieť od rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. apríla (TASR) - Dohoda o dvojtýždňovom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom znamenala pre investorov obrovskú úľavu, keď po týždňoch napätia sa ceny ropy prudko znížili a akcie naopak smerovali nahor. Výrazný rast zaznamenal aj nemecký akciový trh, pričom kľúčový index DAX vzrástol o viac než 5 %. Informovala o tom agentúra DPA.
Ceny ropy v stredu po oznámení prímeria medzi USA a Iránom na najbližšie dva týždne prudko klesli, pričom cena Brentu nakrátko zaznamenala pokles o 16 % pod 92 USD za barel (159 litrov). Pred 19.30 h SELČ dosiahla 94,75 USD (80,94 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 14,52 USD (13,29 %).
Opačným smerom sa však vydali akcie. Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX uzatvoril stredajšie obchodovanie na úrovni 24.080,63 bodu. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 5,06 %, čo je najvýraznejší rast hlavného indexu nemeckej burzy počas dňa za viac než tri roky.
V porovnaní s tohtoročným minimom, ktoré DAX zaznamenal koncom marca, hlavný index vymazal už takmer dve tretiny z celkovej straty, ktorú vykázal v dôsledku vojny USA a Izraela s Iránom. Konflikt sa začal 28. februára potom, ako Spojené štáty a Izrael Irán napadli. Ďalší vývoj na trhoch však bude závisieť od rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
(1 EUR = 1,1706 USD)
