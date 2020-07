Prioritami Doležala sú nájomné byty či zoznam investícií na cesty

Bratislava 1. júla (TASR) – Výstavba nájomných bytov, prioritizácia cestnej infraštruktúry, mýtny systém a efektívne čerpanie zostávajúcich eurofondov. To sú hlavné priority ministra dopravy Andreja Doležala (Sme rodina), ktorý je v týchto dňoch v úrade už 100 dní.



V prípade nájomných bytov Ministerstvo dopravy a výstavby SR pracuje na zefektívnení podpory cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).



„Zefektívnenie má byť aj v tom, že byty budeme kategorizovať," ozrejmil Doležal s tým, že treba rozdeliť sociálne bývanie, štartovacie byty, alebo napríklad byty pre lekárov. Druhá rovina sa podľa neho týka zvýšenia či zníženia limitu, kedy môžu osoby žiadať o príspevok zo ŠFRB, plánuje tiež predĺženie nájomného vzťahu.



Za ďalší z hlavných bodov považuje prioritizáciu cestnej infraštruktúry. Skonštatoval, že nebude budovať cesty podľa politickej príslušnosti k starostovi či primátorovi.



„Spolu s Útvarom hodnoty za peniaze máme vo finále metodiku a už konkrétny zoznam investičných priorít, ktorý zohľadňuje v prvom rade dopravnú intenzitu, v druhom rade príslušnosť k medzinárodnému koridoru, v treťom rade pripravenosť stavby, v štvrtom rade istú spoločenskú hodnotu, teda príspevok k regiónu," vymenoval Doležal. Zohľadňovať by sa mali aj samotné stavebné kritériá.



V súvislosti s tunelom Soroška poznamenal, že sa uvidí, či sa objaví v zozname investičných priorít. Podotkol, že na D3 na Kysuciach je dopravná intenzita 60 000 áut denne, pričom na Soroške je to možno 10 000. Ako dodal, R2 navyše nie je súčasťou medzinárodného koridoru. Uistil, že problém na R2 vníma, SR však podľa neho nie je taká bohatá, aby si mohla dovoliť stavať úseky, ktoré nie sú prioritou.



„Nie je pre mňa o nič menej dôležitejší ten región, len, bohužiaľ, nevychádza v tejto chvíli ako priorita, bohužiaľ, nemám 900 miliónov na tunel Soroška," skonštatoval.



Dôležitý je podľa neho aj mýtny systém. V tomto prípade rezort diskutuje o nastavení novej súťaže s Útvarom hodnoty za peniaze. „Vyzerá to dobre, nastavili sme nový mýtny systém tak, aby sme ho kúpili ako dielo, nebudeme ho kupovať ako službu, budeme ho súťažiť ako dielo a máme ambíciu si ho prevádzkovať sami," priblížil.



Prioritou podľa ministra bude aj efektívne čerpanie zostávajúcich eurofondov, ktoré na rezorte sú. V tejto súvislosti inicioval na železniciach, ale aj na diaľniciach a cestách aktivitu, aby pripravovali projekty do zásobníka. Do konca roka 2023 sa totiž eurofondy musia vyčerpať.



„Za tri roky nedokážem spraviť štúdiu realizovateľnosti, EIA, územné konanie, stavebné konanie, preto chcem akcelerovať maximálne tie projekty, ktoré sú aspoň v nejakom z týchto štádií rozpracované a ak to nepôjde na infraštruktúru, tak sa to budeme snažiť preinvestovať na vozidlový park, to znamená vlaky, električky, trolejbusy," dodal.