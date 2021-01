Prioritou rezortu hospodárstva tento rok bude aj vodíková stratégia

Bratislava 1. januára (TASR) – Dopracovanie a prijatie vodíkovej stratégie Slovenska, vyhlásenie architektonickej súťaže na obnovu Kúpeľov Sliač, transformácia hornej Nitry či prezentácia Slovenska na svetovej výstave Expo v Dubaji. To sú najdôležitejšie projekty, ktoré bude v tomto roku preferovať minister hospodárstva Richard Sulík. Ministerstvo hospodárstva sa okrem toho chce venovať aj riešeniu aktuálnych problémov Slovenských elektrární.



Vo vyhliadkach na tento rok je Sulík mierny optimista, keďže v uplynulom období vymenil všetkých kľúčových nominantov a s ich prácou je spokojný.



„Máme svoje priority. V januári príde vodíková stratégia, veľká výzva je aj transformácia hornej Nitry," povedal Sulík. Ministerstvo chce tiež riešiť problémy v Slovenských elektrárňach, a to nielen dostavbu jadrových blokov v Mochovciach, ale aj podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti, pre ktoré SE vyšetruje polícia či hroziace finančné problémy.



Veľkou výzvou pre rezort je organizovanie účasti Slovenska na svetovej výstave Expo Dubaj v Spojených arabských emirátoch. Výstava sa uskutoční v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022 a Slovensko sa bude v Dubaji prezentovať v samostatnom pavilóne konceptom Pohyb budúcnosti. Ten bude zameraný na predstavenie inovatívnych a sofistikovaných technológií v oblasti vodíkového pohonu, letectva či vesmíru.