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Prioritami Slovenska v rozpočte EÚ budú kohézia a poľnohospodárstvo
Slovensko podľa Fica oceňuje a podporuje úsilie predsedu ER dosiahnuť politickú dohodu na novom dlhodobom európskom rozpočte do konca tohto roka.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, tzv. kohéziu, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Tieto oblasti budú aj prioritami SR v novom viacročnom rozpočte Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034 a nepodporuje preto škrty v týchto dôležitých politikách, ktoré navrhuje Európska komisia (EK). Informoval o tom v utorok premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý v Bratislave začal tohtoročného turné po členských štátoch EÚ.
Slovensko podľa Fica oceňuje a podporuje úsilie predsedu ER dosiahnuť politickú dohodu na novom dlhodobom európskom rozpočte do konca tohto roka. Predpokladá, že by išlo o významný stabilizujúci faktor pre celý európsky priestor. Zároveň uznal, že ide o náročnú úlohu, keďže je pritom potrebné zladiť názory a priority 27 rôznych krajín.
Pozície Slovenska v oblasti rozpočtu neboli podľa premiéra pre Costu žiadnym prekvapením. „Predovšetkým patríme medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť. To je tá kohézia, o ktorej sa toľko hovorí, odstraňovanie regionálnych rozdielov. A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti EÚ, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou,“ uviedol Fico s tým, že druhou základnou prioritou pre SR je silná poľnohospodárska politika.
Slovenskú vládu podľa jej predsedu okrem rozpočtu zaujíma aj schopnosť EÚ konkurovať iným krajinám. Podľa vlastných slov však nechápe súťaživosť ako predstavovanie nových taríf či vytváranie nových prekážok, ale skôr ako snahu byť lepší a prekonať toho druhého. „V tomto ja mám napríklad rozdielny pohľad, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie a Číny. Ja si nemyslím, že s Čínou máme bojovať tak, že budeme klásť prekážky a považovať ju za svojho nepriateľa. Čína je krajina, s ktorou treba priateľsky súťažiť a byť lepší,“ zdôraznil Fico.
V rámci témy konkurencieschopnosti pri rozhovore s Costom zvýraznil tému vysokých cien energií, osobitne elektriny. Slovensko podľa premiéra mrzí, že napriek tomu, že patríme medzi najlepších v energetickom mixe, prepojeniach na iné štáty či vo vývoze elektrickej energie, čelí krajina vysokým cenám elektriny.
„Som rád, že sme si vymenili na túto tému s pánom predsedom ER názory, pretože v tejto časti Európy prevláda názor, že najviac zodpovedný je systém emisných povoleniek ETS. Som veľmi rád, že pán predseda dnes otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách. V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom,“ konštatoval Fico.
Témou stretnutia s Costom bolo aj rozširovanie EÚ. „Opätovne platí, vláda SR podporuje každého, kto má záujem stať sa členom Európskej únie, za predpokladu, že splní všetky podmienky. To znamená, žiadne výnimky, žiadne skratky. A to sa týka aj Ukrajiny,“ podčiarkol premiér. Nie je preto podľa neho možné, aby Ukrajina predbehla v integrácii také štáty, ako je Čierna Hora, Albánsko alebo Srbsko, ktoré sa na vstup pripravujú oveľa dlhšie. Zároveň je slovenská vláda podľa Fica pripravená podeliť sa so všetkými skúsenosťami, ktoré má z vlastného integračného procesu. „Ale nie je možné, aby tu dal niekto Ukrajine v tejto oblasti akékoľvek výnimky. V tomto bude vláda SR absolútne striktná,“ doplnil.
Costa po stretnutí zdôraznil, že je pre neho veľmi dôležité vypočuť si každý rok názory každého lídra EÚ priamo v jeho krajine. „Táto jeseň bude pre Európsku úniu rozhodujúca. Budeme pracovať na jednom z najdôležitejších rozhodnutí v rámci tohto politického cyklu, aby sme schválili európsky rozpočet, ktorý bude pokrývať obdobie rokov 2028 až 2034,“ zdôraznil.
Budúci rozpočet musí podľa neho zohľadňovať konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť, či strategickú odolnosť EÚ, teda odzrkadľovať požiadavky náročných čias, v ktorých žijeme. Bude mať preto inú podobu v porovnaní s predchádzajúcimi rozpočtami. „Okrem toho, tento nový rozpočet musí zabezpečiť efektívne využitie zdrojov pre kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje preukázali, že sú zásadné z hľadiska presadzovania prosperity a vyváženého rozvoja naprieč Európou,“ zhodnotil predseda ER.
Poukázal na to, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a zároveň aj silným hráčom v oblasti poľnohospodárstva. Je preto dokonalým príkladom toho, ako musí rozpočet EÚ zohľadňovať ambície v rozličných oblastiach. Vzhľadom na obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii z jednotlivých členských štátov, je podľa Costu dôležité, aby bol súčasťou celkovej dohody aj balík nových vlastných zdrojov pre EÚ.
Zopakoval, že je zásadné dosiahnuť dohodu na budúcom rozpočtovom rámci do konca tohto roka, aby nedošlo k ohrozeniu financovania EÚ v roku 2028. „Viem, že to nebude jednoduché, ale som povzbudený konštruktívnym prístupom medzi lídrami a som presvedčený o tom, že môžeme túto dohodu dosiahnuť,“ dodal Costa. V tejto súvislosti poďakoval za konštruktívny prístup Slovenska k tejto diskusii, ako aj za podporu Slovenska pre rozširovanie EÚ.
Slovensko podľa Fica oceňuje a podporuje úsilie predsedu ER dosiahnuť politickú dohodu na novom dlhodobom európskom rozpočte do konca tohto roka. Predpokladá, že by išlo o významný stabilizujúci faktor pre celý európsky priestor. Zároveň uznal, že ide o náročnú úlohu, keďže je pritom potrebné zladiť názory a priority 27 rôznych krajín.
Pozície Slovenska v oblasti rozpočtu neboli podľa premiéra pre Costu žiadnym prekvapením. „Predovšetkým patríme medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť. To je tá kohézia, o ktorej sa toľko hovorí, odstraňovanie regionálnych rozdielov. A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti EÚ, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou,“ uviedol Fico s tým, že druhou základnou prioritou pre SR je silná poľnohospodárska politika.
Slovenskú vládu podľa jej predsedu okrem rozpočtu zaujíma aj schopnosť EÚ konkurovať iným krajinám. Podľa vlastných slov však nechápe súťaživosť ako predstavovanie nových taríf či vytváranie nových prekážok, ale skôr ako snahu byť lepší a prekonať toho druhého. „V tomto ja mám napríklad rozdielny pohľad, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie a Číny. Ja si nemyslím, že s Čínou máme bojovať tak, že budeme klásť prekážky a považovať ju za svojho nepriateľa. Čína je krajina, s ktorou treba priateľsky súťažiť a byť lepší,“ zdôraznil Fico.
V rámci témy konkurencieschopnosti pri rozhovore s Costom zvýraznil tému vysokých cien energií, osobitne elektriny. Slovensko podľa premiéra mrzí, že napriek tomu, že patríme medzi najlepších v energetickom mixe, prepojeniach na iné štáty či vo vývoze elektrickej energie, čelí krajina vysokým cenám elektriny.
„Som rád, že sme si vymenili na túto tému s pánom predsedom ER názory, pretože v tejto časti Európy prevláda názor, že najviac zodpovedný je systém emisných povoleniek ETS. Som veľmi rád, že pán predseda dnes otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách. V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom,“ konštatoval Fico.
Témou stretnutia s Costom bolo aj rozširovanie EÚ. „Opätovne platí, vláda SR podporuje každého, kto má záujem stať sa členom Európskej únie, za predpokladu, že splní všetky podmienky. To znamená, žiadne výnimky, žiadne skratky. A to sa týka aj Ukrajiny,“ podčiarkol premiér. Nie je preto podľa neho možné, aby Ukrajina predbehla v integrácii také štáty, ako je Čierna Hora, Albánsko alebo Srbsko, ktoré sa na vstup pripravujú oveľa dlhšie. Zároveň je slovenská vláda podľa Fica pripravená podeliť sa so všetkými skúsenosťami, ktoré má z vlastného integračného procesu. „Ale nie je možné, aby tu dal niekto Ukrajine v tejto oblasti akékoľvek výnimky. V tomto bude vláda SR absolútne striktná,“ doplnil.
Costa po stretnutí zdôraznil, že je pre neho veľmi dôležité vypočuť si každý rok názory každého lídra EÚ priamo v jeho krajine. „Táto jeseň bude pre Európsku úniu rozhodujúca. Budeme pracovať na jednom z najdôležitejších rozhodnutí v rámci tohto politického cyklu, aby sme schválili európsky rozpočet, ktorý bude pokrývať obdobie rokov 2028 až 2034,“ zdôraznil.
Budúci rozpočet musí podľa neho zohľadňovať konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť, či strategickú odolnosť EÚ, teda odzrkadľovať požiadavky náročných čias, v ktorých žijeme. Bude mať preto inú podobu v porovnaní s predchádzajúcimi rozpočtami. „Okrem toho, tento nový rozpočet musí zabezpečiť efektívne využitie zdrojov pre kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje preukázali, že sú zásadné z hľadiska presadzovania prosperity a vyváženého rozvoja naprieč Európou,“ zhodnotil predseda ER.
Poukázal na to, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a zároveň aj silným hráčom v oblasti poľnohospodárstva. Je preto dokonalým príkladom toho, ako musí rozpočet EÚ zohľadňovať ambície v rozličných oblastiach. Vzhľadom na obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii z jednotlivých členských štátov, je podľa Costu dôležité, aby bol súčasťou celkovej dohody aj balík nových vlastných zdrojov pre EÚ.
Zopakoval, že je zásadné dosiahnuť dohodu na budúcom rozpočtovom rámci do konca tohto roka, aby nedošlo k ohrozeniu financovania EÚ v roku 2028. „Viem, že to nebude jednoduché, ale som povzbudený konštruktívnym prístupom medzi lídrami a som presvedčený o tom, že môžeme túto dohodu dosiahnuť,“ dodal Costa. V tejto súvislosti poďakoval za konštruktívny prístup Slovenska k tejto diskusii, ako aj za podporu Slovenska pre rozširovanie EÚ.