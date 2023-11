Vláda plánuje v doprave prejsť na európske mýto a výstavbu diaľnic

Bratislava 13. novembra (TASR) - Dokončenie prechodu na európske mýto (EETS) a spustenie "národného" mýtneho systému či urýchlenie prípravy a výstavby zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4 patria medzi priority vlády SR na nasledujúce štyri roky. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti dopravy a výstavby, ktoré v pondelok schválil kabinet.Vláda plánuje vytvoriť medzirezortný projektový tím, ktorého cieľom bude urýchliť prípravu a výstavbu zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4. "," píše sa v PVV. Znížiť tiež chce počet mostov na cestách prvej triedy, ktoré sa nachádzajú v zlom či v havarijnom stave. Zabezpečiť tiež plánuje finančné a legislatívne podmienky k uskutočneniu Mostného programu.V oblasti železničnej dopravy sa chce vláda zamerať hlavne na zvyšovanie rýchlostí tratí tak, aby sa vo vybraných úsekoch Žilina - Košice dalo jazdiť vlakmi rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Zabezpečiť tiež plánuje moderné medzinárodné vlakové spojenie Bratislavy s Viedňou a Bratislavy s Brnom a Prahou, a tiež rovnaké spojenie Žiliny smerom na Ostravu, píše sa v PVV.Vláda sa chystá podporiť aj rozvoj verejnej osobnej dopravy. "," uviedol kabinet v PVV. V oblasti dopravy sa chce zamerať aj na podporu výstavby cyklotrás z Plánu obnovy a odolnosti SR.V oblasti výstavby plánuje vláda pripraviť novelu aktuálne účinného stavebného zákona, ktorá by mala výrazne urýchliť procesy umiestňovania a povoľovania stavieb. Vláda sa tiež chce zamerať na zjednodušenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.Témou na najbližšie štyri roky by malo byť aj vytvorenie vhodných a udržateľných podmienok prevádzkovania dostupného nájomného bývania. Hľadať plánuje prebytočné nehnuteľnosti štátu, ktoré by boli vhodné na výstavbu alebo prestavbu na nájomné byty. Vláda sa chce zamerať tiež na vytvorenie prehľadného systému financovania obnovy budov. "," uvádza sa v PVV.