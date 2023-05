Prioritou M. Horvátha bude pripraviť plán znižovania zadlženosti SR

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovensko je nadmieru zadlžená krajina a čo je ešte horšie, neexistuje žiadny plán, ako sa z tejto situácie dostať. Upozornil na to nový minister financií Michal Horváth s tým, že rezort pod jeho vedením takýto plán predstaví.



Pripomenul, že Slovensko má za sebou ťažké roky, ktoré ovplyvnila najprv pandémia a naďalej na ekonomiku aj verejné financie doliehajú vplyvy agresie Ruska voči Ukrajine. "V istom zmysle je pochopiteľné, že nám dlh narástol. Ale potrebujeme cestu von z tejto situácie," podčiarkol na tlačovej konferencii novej vlády odborníkov, ktorú v pondelok vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.



Minulý rok ešte verejné financie podľa Horvátha dopadli prekvapivo dobre. Ak by však nebolo pozitívneho účinku vysokej inflácie na verejné príjmy, situácia by bola oveľa horšia. Do budúcnosti už bude inflácia ťarchou pre verejné financie, na ktoré budú zároveň doliehať opatrenia prijímané v predchádzajúcom období, upozornil.



"Ak štát neprijme nové opatrenia, počnúc týmto rokom každý rok by pribúdalo dlhu päť až šesť miliárd eur. To je pre krajinu ako Slovensko jednoducho neúnosné. Potrebujeme zmeniť kurz, potrebujeme plán, ako sa z tejto situácie dostať. My takýto plán predstavíme ešte pred voľbami," avizoval Horváth.



Je podľa neho dôležité, aby o takom pláne prebehla spoločenská diskusia. "Pripravíme pôdu pre novú politickú väčšinu, ktorá vzíde z jesenných volieb, aby potom rýchlo vedela prijať rozpočet, ktorý nasmeruje Slovensko späť k zodpovednej fiškálnej politike," dodal nový minister financií.



Podľa nového premiéra Ľudovíta Ódora bude pre jeho vládu dôležité pripraviť taký rozpočet, ktorý budú vedieť rešpektovať aj budúce vládne strany po septembrových parlamentných voľbách. Prijímať ho bude pravdepodobne až ďalšia vláda.



Budú sa preto snažiť pripraviť mozaiku rôznych možností, z ktorej si bude môcť kabinet vybrať opatrenia na strane príjmov aj na strane výdavkov. "Budeme musieť pripraviť väčší jedálny lístok, väčší balíček, aby si z toho jednotlivé strany vedeli vybrať na základe svojich vlastných politických preferencií," doplnil premiér.