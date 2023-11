Prioritou ministerstva investícií bude menej byrokracie v eurofondoch

Bratislava 13. novembra (TASR) - Prioritami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na najbližšie štyri roky budú najmä silné samosprávy, zjednodušenie čerpania eurofondov či príprava a presadenie nového zákona o verejnom obstarávaní. V oblasti informatizácie to bude predovšetkým rozvoj digitalizácie životných situácií a zjednodušenie digitálnych služieb štátu, ale aj boj proti digitálnej chudobe, informovalo v pondelok ministerstvo.



"Pripravíme nový zákon o verejnom obstarávaní, vďaka ktorému sa odstráni tzv. goldplating, to znamená, že slovenská legislatíva už nepôjde nad rámec toho, čo požaduje Európska únia. Zefektívni sa tým čerpanie eurofondov a čo je podstatné, projekty žiadateľov už neostanú len na papieri, ako sa to často stávalo doteraz, ale naozaj sa dočkajú realizácie," dodal šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).



Hlavnou prioritou v oblasti regionálneho rozvoja bude podľa rezortu partnerský prístup k samosprávam. Deklaruje pripraviť mapu verejných investícií, prostredníctvom ktorej bude možné identifikovať, do akých oblastí v jednotlivých regiónoch je potrebné investovať. Samosprávam by mal pomôcť aj vznik Agentúry pre správu štátneho prebytočného majetku. "Vďaka tejto agentúre a zmene legislatívy bude možné previesť nepotrebné štátne budovy samosprávam na verejnoprospešné účely," vysvetlil Raši.



Prioritou vlády bude aj rozšírenie pevného širokopásmového pripojenia do všetkých základných a stredných škôl na úroveň 1 Gbit/s, podpora projektov rozšírenia pokrytia hlavných cestných a železničných koridorov mobilným širokopásmovým pripojením. "V boji s digitálnou chudobou tiež pomôžu poukazy na preplatenie internetových služieb. Vláda si dala za úlohu tiež podporovať vzdelávanie IT špecialistov a verejnosti," dodalo MIRRI.