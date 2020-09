Prioritou pre čerpanie eurofondov je podľa V. Remišovej infraštruktúra

Bratislava 7. septembra (TASR) – Prioritou Slovenska pre čerpanie eurofondov v rokoch 2021 – 2027 je dobudovanie infraštruktúry. Krajina bude investície smerovať do piatich strategických cieľov, a to Inovatívne Slovensko, Ekologické Slovensko pre budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko a Kvalitný život v regiónoch. V pondelok o tom informovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).



"Aj po viac ako 15-ročnom investovaní tu máme stále veľký investičný dlh a pre nás najväčšia investícia je v oblasti kohézie, to znamená práve na infraštruktúru," povedala Remišová. Chýbajú najmä investície do ciest a diaľnic či do vysokorýchlostného internetu. Ministerka pripomenula, že aj Európska únia má svoje vlastné priority, a preto 50 % z balíka 12,9 miliardy eur, ktorý by Slovensko malo okrem platieb pre poľnohospodárov dostať, je určených na inovatívne a zelené investície.



Koľko financií z celkového balíka je určených na jednotlivé ciele, Remišová nespresnila. Ani suma 12,9 miliardy nie je podľa nej konečná, nakoľko sedemročný rozpočet EÚ bude ešte musieť schváliť Európsky parlament. Podľa ministerky bude konečná verzia Partnerskej dohody Slovenska a EÚ hotová na jar budúceho roka. Dovtedy chce Remišová jednotlivé ciele podrobiť "širokej národnej konzultácii". "Plán, ktorý pripravujeme teraz, sa nebude týkať iba jednej vlády," zdôraznila Remišová. Preto je podľa nej dôležité, aby našiel čo najširšiu podporu.