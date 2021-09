Prioritou pri tvorbe štátneho rozpočtu budú pre Doležala železnice

Bratislava 1. septembra (TASR) – Neoficiálne rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa už začali. Absolútnou prioritou pre ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) budú železnice. Uviedol to v utorok (31. 8.) po rokovaní vlády.



"Absolútna priorita je stabilizovať železničný sektor, neznižovať výdavky do železničnej dopravy vo verejnom záujme a čo sa týka infraštruktúry, tak jednoznačne železničná infraštruktúra," priblížil Doležal s tým, že to súvisí aj s plánom obnovy.



Z pohľadu cestných líniových stavieb bude žiadať, aby Slovenská správa ciest (SSC) dostala väčší rozpočet či už na ľudí alebo investičné projekty. "V opačnom prípade nezvládne realizovať investičné projekty, ktoré majú byť kryté z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) do konca roka 2023. Máme tam niekoľko obchvatov, ktoré potrebujeme akcelerovať, v opačnom prípade nedokážeme tieto stavby vyčerpať. To sa týka aj mostov a čohokoľvek iného," ozrejmil šéf rezortu dopravy.



V prípade Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bude apelovať na to, aby nezačínali rok s investičným rozpočtom nula. Na každú jednu stavbu je podľa jeho slov potrebný explicitný súhlas ministerstva financií. Priblížil, že od roku 2021 sa zmenil systém rozpočtovania a funguje tzv. systém zero-based budgeting. "Čo to je za nezmysel? Historicky fungovali aspoň akési memorandá medzi ministerstvom dopravy a národnou diaľničnou, kde sa aspoň výhľadovo kryli zo štátneho rozpočtu stavby, ktoré NDS spúšťa," podotkol s tým, že takmer každá stavba NDS prekračuje rozpočtové obdobie.