Prioritou rezortu práce bude aj podpora zamestnávania

Bratislava 15. mája (TASR) - Prioritami novej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sone Gaborčákovej budú plynulý chod rezortu, doručovanie pomoci všetkým, ktorí to potrebujú, podpora zamestnávania či plnenie zákonných povinností. V pondelok o tom informovala na brífingu.



"Toto vymenovanie vnímam ako prejav profesionálnej dôvery voči sociálnym pracovníkom na Slovensku. Od roku 1989 na čele rezortu nestál človek, ktorý bol vzdelaný v odbore sociálna práca a ktorý aktívne pôsobil v rezorte, kde je gro sociálna práca" uviedla.



Doplnila, že ak zásahy politikov príliš vstupujú do odborných riešení, stáva sa, že sociálny systém sa rozpadá. V službe chce teda použiť svoje skúsenosti zo sociálnej pomoci, štátnej sociálnej podpory, sociálnoprávnej ochrany detí a kurately dospelých.



Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude mať podľa vlastných slov tri priority. Prvou je plynulý chod rezortu a doručovanie pomoci a podpory všetkým, ktorí to potrebujú.



Druhou prioritou sú eurofondy a plán obnovy, kde sa zamerala prioritne na zraniteľné skupiny, chce smerovať projekty v prvom rade na podporu zamestnávania. "Viete, že sa zmenil zákon o hmotnej núdzi, a tam potrebujme zasanovať práve aktívnu politiku trhu práce vo vzťahu k aktivačnému príspevku, ale aj ďalšiu podporu, ktorá sa týka zamestnávania. Taktiež nastavím poradenské procesy a to tak, aby nový minister od budúceho roku spúšťal poradenské systémy pre rodiny, jednotlivcov a páry," uviedla.



"Treťou mojou prioritou bude plnenie zákonných povinností. Za dôležité považujem zvýšenie príspevku na sociálne služby v roku 2024, ale aj stanovenie minimálnej mzdy na budúci rok," uzavrela.