Prioritou ŠFRB v tomto roku bude aj výstavba nájomných bytov a ZSS

Bratislava 6. januára (TASR) – Prioritou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v roku 2023 bude aj výstavba zariadení sociálnych služieb a nájomných bytov. Pri prijatých žiadostiach bude zohľadňovať navyšovanie cien za stavebné materiály a tiež dbať o celkový imidž fondu na verejnosti. Najviac financií je však nasmerovaných do obnovy bytových domov. Uviedol to generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht v bilančnom rozhovore na sociálnej sieti.



Obnova bytových domov je najvýhodnejšia, ak sa robí komplexne. V prípade celistvého projektu môže žiadateľ získať nulový úrok, zdôraznil Lamprecht. Napríklad ak žiadateľ dom nielen zatepľuje, ale súčasne mení aj výťah, rozvody a podobne. Maximálnu výšku úveru na obnovu bytového domu určuje vyhláška, a to podľa jeho podlahovej plochy.



Pokiaľ ide o navyšovanie cien rozostavaných projektov, a to v dôsledku zmien pri stavebných materiáloch, fond na to reaguje navýšením úverov, o ktoré požiadali samosprávy alebo developeri. Úhrada faktúry v takomto prípade trvá spravidla osem až desať dní.



Vlani registroval ŠFRB celkovo 123 žiadosti o navýšenie úveru v sume 10,5 milióna eur. Z toho 46 žiadostí v hodnote 4,2 milióna eur podali samosprávy formou dodatkov so zdôvodnením zmeny výšky úveru. Lamprecht upozornil, že zmeny je možné robiť len pri bytoch v procese výstavby.



ŠFRB je štátnou inštitúciou, ktorá financuje priority štátnej bytovej politiky. Vytvára podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania, a to v oblasti obstarania bytu, nájomného bytu, obnovy bytovej budovy, výstavby zariadenia sociálnych služieb a prestavby nebytových priestorov na zariadenie sociálnych služieb. Finančne je fond naviazaný na rozpočet Ministerstva dopravy (MD) SR.