Prioritou sú obyvatelia, uviedla India k vyjadreniam Trumpa
Autor TASR
Naí Dillí 16. októbra (TASR) - Prioritou Indie v energetickej oblasti je záujem jej obyvateľov. Uviedla to vo štvrtok indická vláda v reakcii na tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že India prisľúbila ukončenie nákupu ruskej ropy. Indická vláda tak nepotvrdila ani nevyvrátila Trumpove vyjadrenia o zmene jej politiky smerom k Rusku. Informovala o tom agentúra AFP.
„Našou prioritou, čo sa týka energetiky, bol vždy záujem indických spotrebiteľov,“ povedal hovorca indického ministerstva zahraničných vecí Randhir Džaiswál. „Naša importná politika sleduje výlučne tento cieľ,“ dodal.
Trump v stredu (15. 10.) vyhlásil, že indický premiér Naréndra Módí mu prisľúbil zastavenie nákupu ruskej ropy. Tá sa na celkovom dovoze ropy do Indie podieľa približne tretinou. Trump zároveň dodal, že USA sa pokúsia presvedčiť aj Čínu, aby urobila rovnaký krok. Cieľom je zastaviť Moskve prísun financií z predaja komodity a prinútiť ju tak rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Módí dlhú dobu obhajoval nákup ropy z Ruska, ktoré je historicky kľúčovým obchodným partnerom Indie, ako dôležitý pre energetickú bezpečnosť krajiny. Trump v reakcii na to v auguste zvýšil dovozné clá na indické produkty na 50 %.
India patrí k najväčším dovozcom ropy na svete, pričom zahraničné dodávky predstavujú viac než 85 % celkových potrieb krajiny. Indická vláda sa tradične spoliehala na dodávky z Blízkeho východu. Avšak v roku 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu a západné štáty sa začali od ruských energií odkláňať, sa Moskva obrátila na iné trhy s ponukou zliav na svoju komoditu. To India využila a dovoz ropy z Ruska prudko zvýšila.
V roku 2024 predstavoval dovoz ruskej ropy do Indie zhruba 1,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Pre Rusko to znamenalo zhruba 37 % z jeho celkového objemu exportu ropy. Výraznejším podielom na vývoze ropy z Ruska sa podieľala iba Čína.
