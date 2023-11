Prioritou vlády bude stabilné podnikateľské prostredie, ale i inovácie

Bratislava 13. novembra (TASR) - Jedným z hlavných predpokladov udržateľného hospodárskeho rastu a nízkej miery nezamestnanosti je legislatívna stabilita prostredia. Vláda ju chce zaistiť obmedzením používania inštitútu skráteného legislatívneho konania a zabránením obchádzania diskusie so sociálnymi partnermi. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa chce venovať aj podpore inovácií, ktoré vníma ako kritický faktor udržateľného hospodárskeho rastu. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré v pondelok schválila vláda.Vláda avizuje možné zmeny v úprave limitu obratu pre povinnú registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) a zváži tiež možnosti úpravy limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby - podnikateľov. Stimulovať súkromné investície by podľa vlády mohlo rozšírenie možností zrýchleného odpisovania hmotného a nehmotného majetku či rozšírenie možností a uvoľnenie limitov pre vykázanie daňovej straty.V dlhodobých prioritách sa vláda zamerala na zamestnancov. Okrem iného chce vytvárať tlak na rast miezd v nadväznosti na rast výkonnosti a zlepšovanie pracovných podmienok vrátane sociálnych benefitov. K zaisteniu dostatku zamestnancov by malo prispieť aj celoživotné vzdelávanie, zvýšenie motivácie a podmienok pre dlhodobo nezamestnaných opätovne sa vrátiť do zamestnania či zamestnávanie cudzincov. Kabinet plánuje pripraviť pravidlá na získavanie pracovných povolení cudzincov, odbúravanie existujúcich prekážok v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér.Cieľom vlády je tiež zvýšiť efektivitu verejných zdrojov vynakladaných na podporu inovácií a prepojenie tvorby inovácií s potrebami hospodárskej praxe. Nový kabinet preto prehodnotí posilnenie investícií podnikov do výskumu, vývoja a inovácií daňovými úľavami. Zmeniť by sa mal aj zákon o významných investíciách, ktorého novela má podľa vlády posilniť účinnosť investičnej podpory. Vláda chce podporiť aj rozšírenie úlohy skupiny Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Slovenského investičného holdingu a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky tak, aby sa vytvoril komplexný a účinný finančný nástroj štátu na podporu domácich podnikateľských aktivít pre inovatívne malé, stredné a veľké podniky.