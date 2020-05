Prioritou vlády zostáva boj s pandémiou, ale aj trh práce

Bratislava 18. mája (TASR) - Pre vládu zostáva v najbližšom období prioritou boj s pandémiou nového koronavírusu. Chce sa však zamerať aj na boj proti korupcii, reformu dôchodkového systému, podporu trhu práce, ale aj na reformy v oblasti zdravotníctva či školstva. Tiež by sa mali na Slovensku zaviesť výdavkové stropy. Počíta s tým Národný program reforiem pre rok 2020, ktorý v pondelok schválila vláda. Na rokovanie materiál predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Program sa zameriava na dlhodobejší proces príprav štrukturálnych reforiem, zohľadňuje aj programové vyhlásenie vlády. Za najväčšie štrukturálne výzvy považuje vláda vzdelávanie, trh práce a alokačnú efektívnosť podmienenú efektívnou verejnou správou.



"Priorita vlády je návrat k zdravým verejným financiám pri rešpektovaní európskych aj národných rozpočtových pravidiel. Cieľom je stabilizácia verejného dlhu v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) a pokles deficitu hospodárenia verejnej správy pod tri percentá HDP do roku 2023," konštatuje materiál.



Prijatím dôležitých zmien vo všetkých pilieroch dôchodkového systému sa má zlepšiť dlhodobá udržateľnosť verejných financií. "Podniknú sa reálne kroky na zvýšenie efektívnosti výberu daní s dlhodobým cieľom dosahovať aspoň úroveň priemeru krajín Únie. Zabezpečí sa funkčné trojročné rozpočtovanie a zlepšenie proticyklickej funkcie verejných financií pomocou výdavkových stropov," konštatuje národný program reforiem. Okrem toho sa má zadefinovať nová stratégia riadenia štátneho dlhu podložená analýzou rizík a nákladov a posilní sa úloha rezortu financií pri hodnotení investičných projektov.



Reforma dôchodkového systému má za cieľ zvýšiť dlhodobú udržateľnosť, transparentnosť a zefektívniť dôchodkové sporenie. S cieľom zamedzenia častým zmenám v dôchodkovom systéme a zvýšenia jeho kredibility sa navyše vláda zaviazala prijať ústavný zákon definujúci základné prvky prvého a druhého piliera. "Automatickým vstupom do druhého piliera navyše získajú poistenci diverzifikáciu svojich príjmov na dôchodku. Poistencovi však ostane možnosť zotrvať výlučne v prvom pilieri, ak sa tak aktívne rozhodne," konštatuje vládny materiál.



Prioritou v oblasti školstva zostáva zvyšovanie platov učiteľov podľa možností rozpočtu. Na zvýšenie efektivity vynaložených prostriedkov sa pripraví zákon o financovaní škôl a školských zariadení. "Podporí sa implementácia povinného predprimárneho vzdelávania. Pokračuje sa v aktivitách pre zosúlaďovanie vzdelávania a pracovného trhu na stredných odborných školách. Pripravia sa profesijne orientované bakalárske programy vo vysokoškolskom vzdelávaní," konštatuje materiál.



V dôsledku pandémie sa očakáva negatívny vývoj na trhu práce s potrebou reakcie. S cieľom tlmiť dosahy na zamestnanosť sa zaviedli viaceré opatrenia na podporu pracovných miest počas pandémie. Na podporu disponibilného príjmu domácností a zabezpečenie starostlivosti o deti sa upravili podmienky čerpania sociálnych transferov. "K zefektívňovaniu služieb zamestnanosti potrebných aj na tlmenie vplyvov krízy prispeje pravidelnejšie vyhodnocovanie nástrojov aktívnych politík. Zároveň sa otestuje možnosť sofistikovanej profilácie klientov úradov práce s cieľom zamedzenia upadaniu do dlhodobej nezamestnanosti," konštatuje národný program reforiem.



Na podporu návratu matiek na trh práce a znižovania rodových rozdielov sa má spružniť rodičovská podpora. Súbežne s tým by sa mali podporiť kvalitné a dostupné kapacity zariadení starostlivosti o deti, ktoré pomôžu prechodu k predškolskému vzdelávaniu v materských školách. Národný program počíta aj s posilnením boja proti korupcii, so zlepšením efektivity súdnictva. "Transparentnosť výberových konaní sa zvýši zavedením jednotného výberového procesu pre štátnu správu. Zavedú sa opatrenia na zlepšenie kontroly verejného obstarávania," uvádza sa v materiáli schválenom vládou.