Prípad Účtovníčka odhaľuje daňový podvod za 2,6 milióna eur

Komárno/Dunanjská Streda 11. novembra (TASR) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili viaceré materiály vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu vo výške najmenej 2,6 milióna eur. Prípad vyšetrovaný pod krycím názvom Účtovníčka je dozorovaný Európskou prokuratúrou, informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Ako doplnila, príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Podarilo sa im zaistiť 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou. V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo, pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými názvami a heslami k bankovým a iným účtom. Zároveň bol prizvaným znalcom vyhotovený obraz disku.



"Ide o dôležitý dôkazný materiál, ktorý sa podarilo kriminalistom finančnej správy zaistiť a ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu v rámci vyšetrovania daňového trestného činu," povedala Rybanská.



V prípade figuruje účtovníčka, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými platbami na účty vedené v bankách v Číne. Štatutárny zástupca firiem, ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú účtovníčku za osobu, ktorá mu mala zadávať pokyny. Dostávať mal za to odmenu 1000 eur mesačne a následne pod jeho ID účtovníčka spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať colnému konaniu, uviedla hovorkyňa.



V tomto prípade sú podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného. Škoda, ktorá vznikla nezaplatením cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru, je predbežne vyčíslená na 2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.