Prípadová štúdia Kardex

Bratislava 12. februára (OTS) -Spoločnosť Tescoma, český výrobca a predajca kuchynských potrieb, sa rozhodla úplne zmeniť svoju internú logistiku a na realizáciu svojho návrhu si vybrala spoločnosť Kardex. Cieľom bolo zvýšiť produktivitu vychystávania a využitie skladových priestorov.Výhodou týchto skladových systémov je, že fungujú na princípe „tovar k obsluhe", nie obsluha k tovaru. Obsluha preto nemusí chodiť po sklade a hľadať, kde je tovar uložený. Namiesto toho automatizované skladové systémy prinášajú operátorovi tovar v ergonomicky ideálnej výške. Používaním automatizovaných skladových systémov možno dosiahnuť obrovské úspory skladového priestoru.Inštalované riešenie zahrňuje 14 automatizovaných skladovacích systémov Kardex Miniload-in-a-Box a 7 systémov Kardex Shuttle na skladovanie a vychystávanie. Všetko je prepojené so systémom SAP na zabezpečenie procesu vychystávania a expedície. Pohyb tovaru zabezpečuje plne automatizovaná dopravná/expedičná linka, ktorú dodala spoločnosť TMT Chrudim.Zariadenie zahŕňa 14 strojov s celkovou kapacitou 14 200 binů. Zariadenie Kardex Miniload-in-a-Box je integrované so 7 vychystávacími stanicami s celkovou kapacitou 2000 položiek za hodinu. Efektívne vychystávanie prebieha z 2 strojov na 4 objednávky súčasne s priemerným prevádzkovým časom 10 sekúnd na 1 položku. Zariadenie sa používa na vychystávanie jednotlivých aj skupinových balení.Automatizácia skladu zvýšila počet operácií „tovar k obsluhe" z 20 % na 70 %, zvýšila výkonnosť internej logistiky o 40 %, zvýšila presnosť vychystávania a znížila počet operátorov.V súčasnosti sa zvyšuje komplexnosť požiadaviek zákazníkov, rastie konkurencia a náklady na skladovú logistiku. Ak chce spoločnosť rásť a udržať si náskok pred konkurenciou, je prirodzenou voľbou a získať konkurenčnú výhodu, pričom návratnosť takejto investície sa môže pohybovať od 2 do 5 rokov.